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英偉達Nvidia升勢 是否太誇張？

國際 10:48 2024/03/09

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重大的技術革新，能夠帶來巨量財富，互聯網信息科技，帶來全新的商業模式，極大地提高了效率，造就了Google、Meta、阿里巴巴、Uber等明星企業。而人工智能（AI）被認為是新一波的技術革命，惟這是否意味當前借AI風潮炒起英偉達（Nvidia），估值就合理？

大文豪馬克吐溫（Mark Twain）說過，當出現淘金熱，最該做的生意便是賣鏟子。如本欄早前所講，AI的顛覆性，無需要質疑，而AI熱背後的「鏟子」是芯片。

電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？

AI需要的算力十分誇張，尤其OpenAI開發的影片生成工具Sora面世，將導致算力需求幾何倍數提升。英偉達作為芯片生產龍頭，必然受惠，集團創辦人黃仁勳早前便指，其產品嚴重供不應求。

惟單純靠供不應求，並非好的支撑，Nvidia最重要的護城河，還是技術方面，目前Nvidia的GPU綁定CUDA生態，是Nvidia獨有的技術，基本上是壟斷，Nvidia可謂一家獨大。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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