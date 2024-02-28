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Nvidia升勢 是否太誇張？

國際 00:28 2024/02/28

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重大的技術革新，能夠帶來巨量財富，互聯網信息科技，帶來全新的商業模式，極大地提高了效率，造就了Google、Meta、阿里巴巴、Uber等明星企業。而人工智能（AI）被認為是新一波的技術革命，惟這是否意味當前借AI風潮炒起英偉達（Nvidia），估值就合理？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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