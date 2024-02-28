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財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚

財金專欄 2024/02/28

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三件新聞大事今天齊滙聚，傳媒可忙了。財爺陳茂波早上11時將宣讀財政預算案，全城關注；在港考察7天的港澳辦主任夏寶龍，今天亦結束行程；傍晚則是基本法23條立法諮詢期完結。

政黨「識做」 沒施壓再派消費券

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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