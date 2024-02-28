財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 財金專欄 2024/02/28 分享： 分享： 三件新聞大事今天齊滙聚，傳媒可忙了。財爺陳茂波早上11時將宣讀財政預算案，全城關注；在港考察7天的港澳辦主任夏寶龍，今天亦結束行程；傍晚則是基本法23條立法諮詢期完結。 政黨「識做」 沒施壓再派消費券 在 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 2024/02/27 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 有政戲 - 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 2024/02/26 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 2024/02/23 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 2024/02/22 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 2024/02/21 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 政治 財政預算案 夏寶龍 基本法 立法會 李家超 陳茂波 電子消費券 律政司 保安局