財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚

三件新聞大事今天齊滙聚，傳媒可忙了。財爺陳茂波早上11時將宣讀財政預算案，全城關注；在港考察7天的港澳辦主任夏寶龍，今天亦結束行程；傍晚則是基本法23條立法諮詢期完結。

政黨「識做」 沒施壓再派消費券

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