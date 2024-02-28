Nvidia乘AI瘋炒 不確定性須審視 財金專欄 2024/02/28 分享： 分享： 重大的技術革新，能夠帶來巨量財富，互聯網信息科技帶來全新的商業模式，極大提高了效率，造就了Google、Meta、阿里巴巴、Uber等明星企業。而人工智能（AI）被認為是新一波的技術革命，惟這是否意味 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Nvidia升勢 是否太誇張？ 今日 Nvidia升勢 是否太誇張？ 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 2024/02/27 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 國金札記 - 南韓醫生自私？ 還是政府藥石亂投 2024/02/27 南韓醫生自私？ 還是政府藥石亂投 國金札記 - 黑莉南卡得票4成 特朗普非高枕無憂 2024/02/26 黑莉南卡得票4成 特朗普非高枕無憂 黑莉近40%得票 不是小數目？ 2024/02/25 黑莉近40%得票 不是小數目？ 人工智能 Google 芯片 Apple Tesla Meta 自動駕駛 NVIDIA Alphabet AMD