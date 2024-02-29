【電動車角力】外媒稱蘋果取消自研電動車 中國新能源汽車2024年大洗牌（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/02/29 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

蘋果的理想中的Apple Car可能過於夢幻，難以成真。回看過去關於Apple Car的一些消息，其定位是全自動駕駛汽車，甚至不設傳統軚盤和踏板。構想並非不可能，但自駕技術的實際應用情況顯示，要真正做到完全自動駕駛，仍有漫漫長路。Apple本來是以Level 5為目標，但可行性太低，據報管理層已被迫接受現實，放棄全自動駕駛，Level 2的自駕能力也收貨，較為實際。

2024/02/28 蘋果內部披露 將取消電動汽車項目

外媒援引知情者消息稱，蘋果內部披露，將取消電動汽車項目。

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取消項目據稱是蘋果首席運營官（COO）Jeff Williams和負責該項目的副總Kevin Lynch共同做出的決定，兩人告知員工，汽車項目將開始逐步結束，該「特殊項目組」（SPG）團隊中的許多員工將轉崗到蘋果機器學習和AI戰略副總John Giannandrea領導的AI部門。這些員工將專注於對蘋果愈來愈重要的生成式AI項目。

此外，蘋果汽車團隊還有數百名硬件工程師和汽車設計師。 他們或許能夠申請其他蘋果團隊的工作。蘋果將會有裁員，但具體人數還不清楚。蘋果對上述消息拒絕置評。

2024/02/27 任澤平：中國新能源車企 進入群雄逐鹿時代

中國新能源汽車在2023年飛速發展，行業格局不斷變化，車企競相在市場中尋找破局方向。國內著名經濟學家任澤平表示，在2024年，車企角逐進入「戰國時代」，新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。

新能源汽車正處於大爆發中，新能源車企排名年年更迭，2024年汽車品牌大洗牌會比2023年更激烈，也更具活力。無法實現品牌突破、走出利潤困境的車企會出局，各大車企在今年應抓住5大戰略重點，以求在角逐的下半場尋求破局及擴大發展。

2024/02/26 比亞迪三款特別車型 挑起龍年「價格戰」

比亞迪連續借助三款特別車型，率先挑起了龍年車市「價格戰」。2月19日，比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版上市，新車配置不減，起售價爲7.98萬元（人民幣‧下同）；2月23日，同樣「加量不加價」的比亞迪海豚榮耀版上市，起售價9.98萬元。

2月26日，比亞迪官方宣佈，首次進入7萬元價格區間的秦PLUS榮耀版上市首周訂單即達到23,590輛。

編輯：陳煒傑

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