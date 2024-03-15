【電動車角力】小米SU7 雷軍：沒有優先購買權政策（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/03/15 傳「雷軍系」公司享小米SU7優先購買權 雷軍：沒有相應政策

小米SU7電動車將於3月28日發布。小米集團創辦人兼董事長雷軍日前已在個人微博發文稱，隨著小米SU7的官方公告，預約到店的人數一天之內增加10萬多人。

據《新浪科技》報道，目前除了小米內部員工享有優先購買權，個別「雷軍系」公司也爭取到首批小米SU7電動車的優先購買權。雷軍14日晚回應傳聞，指小米汽車官方還沒有開啟盲訂通道，也禁止任何合作管道或個人私自開展盲訂、收取訂金等行為；官方禁止對預約品鑒、試駕等收取訂金，同時禁止收集與試駕邀約無關的個人資訊。為確保現場體驗，亦會採取預約排隊等方式。

小米SU7官方網站的宣傳圖：

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2024/03/14 美財長耶倫：政策續推動美電動車行業發展

美國財長耶倫周三出席一間電動車電池廠奠基儀式時稱，拜登政府的《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act）所提供的稅務優惠措施，將有助美國電動車市場擴大。較早時，CNBC引述主要車廠人士稱，通用汽車與福特等大型廠商對拓展電動車的興趣轉趨冷淡，主要見及消費者反應較預期淡靜，以及利率高企等市場環境。

被問及美國是否需要對中國電動汽車徵收新關稅時，耶倫表示，面對中國不斷增長的電動汽車出口和政府的大量補貼，拜登政府正採取措施，確保美國國內電動汽車產業的成功，並減少該行業對中國的依賴。

美國目前對所有中國汽車徵收25%關稅，實際上將中國電動汽車暫時擋在美國市場之外。同時，美國商務部已開始調查中國汽車進口是否會因數據傳輸而帶來國家安全風險，這可能使美國對中國電動汽車和傳統汽車及卡車進一步實施限制。

2024/03/13 比亞迪據報2024年不太可能實現海外銷售40萬輛的內部目標

中國電動汽車生產商比亞迪 （01211） 去年超越特斯拉（Tesla），成為全球最大的電動車製造商。不過據《華爾街日報》報道，比亞迪 （01211） 的管理人士表示，公司2024年不太可能實現海外銷售40萬輛的內部目標；去年其海外銷量約24.28萬輛。

報道引述比亞迪管理人士稱，存在的問題包括市場需求疲軟、定價過高、質量控制和對於市場佔有率提升速度目標的內部分歧等。

報道又指，據Jato Dynamics匯編的登記數據，比亞迪2023年在歐洲銷量約為1.6萬輛，低於此前一年設定的內部目標。

不過，報道亦引述比亞迪一位代表指，《華爾街日報》的報道與事實不符，比亞迪對海外團隊，包括歐洲團隊的成績非常滿意；還稱比亞迪出口電動汽車僅兩年時間，對海外業務很有信心。

2024/03/12 雷軍：3月28日小米SU7正式發表

小米集團 （01810） 創辦人、董事長雷軍今日在微博發布消息：3月28日，小米SU7正式發表。他表示：

如果你想擁有一台車，要有最先進的智慧科技，還要有出色的駕駛質感，我相信，小米SU7將會是你的首選！

受惠新車發布消息及大市整體向好，小米集團3月12日股價全日升11.3%。

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小米官方微博也發表消息表示，3月28日，小米SU7正式上市。 不負三年之約，上市即交付，交付即上量。 全國29城，59家門市同步開啟預約，現登記，先享首批品嚐。

市場最關心的小米SU7售價亦有望於3月28日揭盅。亦雖然小米方面一直未做出正面回應，但據雷軍在先前的影片中表示，小米SU7的售價將不會是99,000元（人民幣‧下同）、149,000元或199,000元。 他強調，小米SU7是按照Dream Car的標準來設計的，投入非常大，因此定價確實會比較高。 但他相信，小米SU7的性能和配置會讓大家覺得，貴的是有道理的。

日前，網傳一份小米SU7的車型售價以及配置資訊表，表示小米SU7的售價區間將是21.9萬至33.9萬，入門車型比極氪001便宜5萬，但隨後小米集團公關部總經理 王化在微博發文，進行了闢謠。

2024/03/07 雷軍：一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的使用者失望

小米集團 （01810） 創辦人、董事長雷軍3月6日出席兩會期間接受中外媒體集體採訪，表示小米集團作為科技企業，正處於從跟隨到領先的轉型階段，決心走硬派科技道路，推動高端化、全球化策略。

雷軍說：「今年是小米創業第 14 年，我們的目標是成為全球新一代硬核科技的領導者。」

為了實現這一目標，雷軍透露，小米集團將深耕底層核心技術，發展小米汽車業務，推動高階化與全球化。 他認為，小米汽車的發布標誌著小米完成了「人車家全生態」的閉環，致力於為用戶提供卓越的出行體驗。 雷軍稱：

「我們全力以赴一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望。」

雷軍也對中國經濟發展前景充滿信心，他列舉了中國經濟的三大核心優勢：超大規模的本土市場、極為完善的產業環境、極為優秀的工程師團隊和非常優秀的人才資源。 他說，小米是一家土生土長的北京企業，是從北京一點點發展起來的，小米的今天也得益於北京世界一流的營商環境，自己對中國經濟的前景，也對小米未來的發展充滿了信心。

2024/03/05 華為汽車也有出海夢 賽力斯設電動車出口子公司

與華為公司合作造車的賽力斯（滬：601127）又有新動向。內地工商信息顯示一家名為重慶賽力斯海外電動車有限公司的企業於近日成立，該公司由賽力斯間接全資持股，法定代表人為張興燕，註冊資本1000萬元人民幣，經營範圍含新能源汽車整車銷售、汽車銷售、貨物進出口、新能源汽車電附件銷售、日用百貨銷售、家用電器銷售等。

目前賽力斯和華為合作推出三款車型，包括賽力斯SF5、問界M5以及問界M7。根據官方數據，今年1月問界全車系交付新車約3.3萬輛，按月增34.7%，按年大增近6.4倍，首次成為中國市場汽車新勢力品牌月銷量冠軍。

2024/03/05 拜登日前下令調查中國電動車「連網」問題 中國商務部：嚴重關切

美國總統拜登日前下令調查包括中國電動車在內的「連網」問題，是否對美國人構成安全風險，以此防止中國電動車湧入美國市場，中國商務部發言人回應指，中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。

中國商務部發言人續指，近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又打着國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

發言人稱，中國電動車產業的發展為全球汽車產業綠色轉型、應對氣候變遷做出正面貢獻。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。

2024/02/29 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

蘋果的理想中的Apple Car可能過於夢幻，難以成真。回看過去關於Apple Car的一些消息，其定位是全自動駕駛汽車，甚至不設傳統軚盤和踏板。構想並非不可能，但自駕技術的實際應用情況顯示，要真正做到完全自動駕駛，仍有漫漫長路。Apple本來是以Level 5為目標，但可行性太低，據報管理層已被迫接受現實，放棄全自動駕駛，Level 2的自駕能力也收貨，較為實際。

2024/02/28 蘋果內部披露 將取消電動汽車項目

外媒援引知情者消息稱，蘋果內部披露，將取消電動汽車項目。

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取消項目據稱是蘋果首席運營官（COO）Jeff Williams和負責該項目的副總Kevin Lynch共同做出的決定，兩人告知員工，汽車項目將開始逐步結束，該「特殊項目組」（SPG）團隊中的許多員工將轉崗到蘋果機器學習和AI戰略副總John Giannandrea領導的AI部門。這些員工將專注於對蘋果愈來愈重要的生成式AI項目。

此外，蘋果汽車團隊還有數百名硬件工程師和汽車設計師。 他們或許能夠申請其他蘋果團隊的工作。蘋果將會有裁員，但具體人數還不清楚。蘋果對上述消息拒絕置評。

2024/02/27 任澤平：中國新能源車企 進入群雄逐鹿時代

中國新能源汽車在2023年飛速發展，行業格局不斷變化，車企競相在市場中尋找破局方向。國內著名經濟學家任澤平表示，在2024年，車企角逐進入「戰國時代」，新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。

新能源汽車正處於大爆發中，新能源車企排名年年更迭，2024年汽車品牌大洗牌會比2023年更激烈，也更具活力。無法實現品牌突破、走出利潤困境的車企會出局，各大車企在今年應抓住5大戰略重點，以求在角逐的下半場尋求破局及擴大發展。

2024/02/26 比亞迪三款特別車型 挑起龍年「價格戰」

比亞迪連續借助三款特別車型，率先挑起了龍年車市「價格戰」。2月19日，比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版上市，新車配置不減，起售價爲7.98萬元（人民幣‧下同）；2月23日，同樣「加量不加價」的比亞迪海豚榮耀版上市，起售價9.98萬元。

2月26日，比亞迪官方宣佈，首次進入7萬元價格區間的秦PLUS榮耀版上市首周訂單即達到23,590輛。

編輯：陳煒傑

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