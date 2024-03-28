【電動車角力】小米SU7標準版售價21.59萬人幣 雷軍：好久沒這麼興奮（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/03/28 小米SU7 三版本售價

小米集團舉辦SU7上市發布會。小米董事長兼CEO雷軍表示，小米SU7共3個版本：

SU7標準版售價21.59萬元（人民幣，下同） 。4月30日之前下大訂，免費贈送車載智能冰箱、豪華音響、真皮座椅。小米智駕Pro終身免費使用。

SU7 Pro售價24.59萬元。4月30日前下大訂，價值22,000元的冰箱、豪華音響、真皮座椅、電動尾翼免費送，小米智駕Max價值26000終身免費使用。

SU7 Max售價29.99萬元。

2024/03/28 小米SU7 7時發布 雷軍：好久沒有這麼興奮

小米集團 （01810） 首款電動車「小米SU」於3月28日晚上7時舉行上市發布會，屆時市場最關心的售價問題就會得到答案。集團董事長雷軍接連於微博發文宣傳。最新一條提到：

好久沒有這麼興奮、這麼緊張了。 今晚7點，小米SU7就要正式發售了。 造車3年，終於到了交作業的時刻，不緊張是不可能的。 小米SU7，傾注了我們團隊所有人的心血，特別期待大家的認同。

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3月28日小米集團股價表現平靜，全日升1.2%收報14.94元。

小米SU7官方網站的宣傳圖：

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2024/03/23 王文濤晤奔馳集團董事長 稱中國致力優化營商環境

商務部長王文濤會見奔馳集團董事長康林松（Ola Källenius），稱中國堅定推進高質量發展和高水平開放，致力於優化營商環境，為外資企業提供良好服務。

兩人在會面中就平治集團在華發展等議題進行交流，王文濤表示，中國致力於優化營商環境及為外資提供良好服務，歡迎平台積極把握中國數字化發展和綠色轉型機遇，用好汽車以舊換新等消費刺激政策，共同反對保護主義，推動歐盟對中國汽車產品保持市場開放，實現互利共贏。

康林松表示，平治發展電動汽車的戰略目標不變，將堅定擴大對華投資。保護主義是錯誤的道路，市場開放帶來良性競爭，將促進產業發展壯大。平治願與中國汽車產業加強合作，在推動減少貿易壁壘、維護公平競爭環境方面發揮積極作用。

2024/03/22 吉利：目標重回自主品牌第一、極氪今年轉賺

吉利汽車 （00175） 已公布2023年業績，去年盈利增約1%，若撇除2022年入賬17.5億元議價收購收益，則按年多賺51%。吉利汽車行政總裁桂生悅稱，吉利新能源車、智能化在去年價格戰競爭中取得成果，有信心在激烈競爭中「最後勝利」，訂下目標重返自主品牌第一，但沒有設時間表。

桂生悅稱，比亞迪是很優秀的企業，但吉利汽車產品覆蓋燃油、混合動力至電動車，且與世界多家車廠有聯合採購和研發合作，部分新產品取得細分市場第一，如極氪在30萬至40萬純電、MPV市場都能領先，「超越別人是有可能」。

他更加指出，目前在中國汽車市場能賺錢的都是有「（燃油）發動機」的車廠，未見純電動車廠已賺錢，即便是比亞迪，最成功的都是混合動力車款，形容新能源化是終點，但到達需時。他稱：「多年不賺錢沒長期生存下去的本錢」、「新能源車也是由工匠精神去做，不能單靠資本去做。資本只是加快過程。」

吉利汽車管理層在業績發布會指，吉利、極氪和領克品牌各自推出3款新能源車，會爭取極氪和領克今年轉錄盈利。

2024/03/20 中國專家：「汽車電動化是西方設下的陷阱」不符合事實

2024年3月15至17日，中國電動汽車百人會論壇 （2024） 在北京召開。中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高發表了題為《汽車強國靠四化：電動化、智能化、低碳化、全球化》的報告。

針對發展戰略問題，歐陽明高表示：「網路上有很大一部分人說電動化是西方設下的陷阱，其實這不符合事實。」 他表示，發展新能源汽車是中國政府綜合考慮石油安全、大氣污染、產業升級實施的重大國家戰略： 「十年前習總主席發出指示，『發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向新汽車強國的必由之路』，汽車強國戰略就是發展新能源汽車。」

歐陽明高強調，中國引領了電動化變革。2015年，中國新能源汽車產銷成為全球第一，國外2016年才開始新能源轉型。 他表示，中國也是智能化領先的國家之一。

從能源的角度分析，歐陽明高認為電動車最終將發展成以消費性綠電為主體： 「2030年，以現在的發展速度，中國的風電光伏裝置將達到30億千瓦。去年，中國風電光伏超過10億千瓦，去年新增2.9億千瓦，今後7 年我們就按照這個數字計算，可以增加 20 億千瓦。2030 年風電光伏的裝機是煤電裝機的2.5 倍，非化石能源總發電量超過60%。」

針對奧迪等歐美車企研究的電合成燃料──E-FUEL，歐陽明高認為生產合成燃料的過程中需要耗費很大的能耗，最後並沒有達到「減碳」和「碳中和」的 目的。 歐陽明高補充，從高效率和低成本的角度考慮，電動車性價比最高，是汽車低碳化的主流技術路綫：「這是殼牌的數據。直接搞電動車，其全生命周期的效率為77%至81%，現在77%，2050 年可以達到81%。如果制氫搞氫燃料電池車，現在效率是33%，將來2050年是42%。如果搞柴油機汽車，現在效率20%，2050年效率22%。如果做汽油機就更低了，現在效率是16%，未來是18%。」

2024/03/19 英偉達：正在擴大與比亞迪 （01211） 等中國車企合作

近期，英偉達（美：NVDA）表示，公司正在擴大與比亞迪股份 （01211） 等中國汽車製造商的合作。其中，比亞迪將使用英偉達的下一代車載芯片DriveThor，來提高其車輛的自動駕駛和其他數字功能的水平。在電話會議中，英偉達汽車業務副總裁丹尼·夏皮羅表示：「中國擁有衆多汽車製造商，他們積極推動創新，並受益於有利於自動駕駛技術發展的監管環境。」

目前，一些中國頭部車企已經與英偉達展開緊密合作。丹尼·夏皮羅透露稱，比亞迪將利用英偉達的技術來簡化工廠和供應鏈以及開發虛擬展廳，英偉達的下一代車載芯片DriveThor將於明年進入比亞迪。

2024年3月19日，在加州聖何塞舉行的英偉達GTC開發者大會上，英偉達也宣佈了與多家中國車企加強合作，除了比亞迪之外，還有小鵬以及廣汽埃安旗下的Hyper品牌。此前，吉利 （00175） 旗下的極氪和理想汽車 （02015） 均宣布將採用英偉達的DriveThor技術。

2024/03/15 雷軍：冀用15至20年努力 令小米躋身全球前五汽車廠商

小米 （01810） 本周正式宣布旗下小米汽車的小米SU7於3月28日正式上市，集團董事長雷軍早前指預約到店人數一日之內增加逾10萬，並指要求團隊做到「發布即交付，交付即上量」的目標。他最新於微博發文表示，冀望以15年至20年的努力，令小米躋身全球前五的汽車廠商。

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雷軍在微博中貼出一張圖片，圖片有小米的公司商標，文字提到「通過15年到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商，為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。」他直指這是小米汽車的長期奮鬥目標。

小米汽車早前已微博公布，小米SU7上市發布會於3月28日舉行。又提到北京、上海、廣州、深圳等全國29城市，共59家門店屆時會同步開啟預約，並在3月25日率先品鑑新車。

小米SU7官方網站的宣傳圖：

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2024/03/15 傳工信部要求車企加快採用國產晶片

彭博社報道，中國工信部今年已要求比亞迪和吉利在內的汽車製造商增加國產零件的購買，加快採用國產晶片，以減少對西方進口產品的依賴並支持國內半導體產業。工信部先前曾制定非正式目標，要求汽車製造商在2025年實現國產晶片應用佔20%以上。

知情人士表示，工信部現在直接要求車商盡量避免採用外國零組件。這意味著國外晶片企業實際上將不得不透過中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 之類的中國代工廠來生產晶片。



以事屬敏感為由要求匿名的知情人士還指出，在最近的一次知名車商招標中，一家報價估計比最終得標企業低了30%的外國晶片製造商被淘汰。

2024/03/15 傳「雷軍系」公司享小米SU7優先購買權 雷軍：沒有相應政策

小米SU7電動車將於3月28日發布。小米集團創辦人兼董事長雷軍日前已在個人微博發文稱，隨著小米SU7的官方公告，預約到店的人數一天之內增加10萬多人。

據《新浪科技》報道，目前除了小米內部員工享有優先購買權，個別「雷軍系」公司也爭取到首批小米SU7電動車的優先購買權。雷軍14日晚回應傳聞，指小米汽車官方還沒有開啟盲訂通道，也禁止任何合作管道或個人私自開展盲訂、收取訂金等行為；官方禁止對預約品鑒、試駕等收取訂金，同時禁止收集與試駕邀約無關的個人資訊。為確保現場體驗，亦會採取預約排隊等方式。

2024/03/14 美財長耶倫：政策續推動美電動車行業發展

美國財長耶倫周三出席一間電動車電池廠奠基儀式時稱，拜登政府的《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act）所提供的稅務優惠措施，將有助美國電動車市場擴大。較早時，CNBC引述主要車廠人士稱，通用汽車與福特等大型廠商對拓展電動車的興趣轉趨冷淡，主要見及消費者反應較預期淡靜，以及利率高企等市場環境。

被問及美國是否需要對中國電動汽車徵收新關稅時，耶倫表示，面對中國不斷增長的電動汽車出口和政府的大量補貼，拜登政府正採取措施，確保美國國內電動汽車產業的成功，並減少該行業對中國的依賴。

美國目前對所有中國汽車徵收25%關稅，實際上將中國電動汽車暫時擋在美國市場之外。同時，美國商務部已開始調查中國汽車進口是否會因數據傳輸而帶來國家安全風險，這可能使美國對中國電動汽車和傳統汽車及卡車進一步實施限制。

2024/03/13 比亞迪據報2024年不太可能實現海外銷售40萬輛的內部目標

中國電動汽車生產商比亞迪 （01211） 去年超越特斯拉（Tesla），成為全球最大的電動車製造商。不過據《華爾街日報》報道，比亞迪 （01211） 的管理人士表示，公司2024年不太可能實現海外銷售40萬輛的內部目標；去年其海外銷量約24.28萬輛。

報道引述比亞迪管理人士稱，存在的問題包括市場需求疲軟、定價過高、質量控制和對於市場佔有率提升速度目標的內部分歧等。

報道又指，據Jato Dynamics匯編的登記數據，比亞迪2023年在歐洲銷量約為1.6萬輛，低於此前一年設定的內部目標。

不過，報道亦引述比亞迪一位代表指，《華爾街日報》的報道與事實不符，比亞迪對海外團隊，包括歐洲團隊的成績非常滿意；還稱比亞迪出口電動汽車僅兩年時間，對海外業務很有信心。

2024/03/12 雷軍：3月28日小米SU7正式發表

小米集團 （01810） 創辦人、董事長雷軍今日在微博發布消息：3月28日，小米SU7正式發表。他表示：

如果你想擁有一台車，要有最先進的智慧科技，還要有出色的駕駛質感，我相信，小米SU7將會是你的首選！

受惠新車發布消息及大市整體向好，小米集團3月12日股價全日升11.3%。

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小米官方微博也發表消息表示，3月28日，小米SU7正式上市。 不負三年之約，上市即交付，交付即上量。 全國29城，59家門市同步開啟預約，現登記，先享首批品嚐。

市場最關心的小米SU7售價亦有望於3月28日揭盅。亦雖然小米方面一直未做出正面回應，但據雷軍在先前的影片中表示，小米SU7的售價將不會是99,000元（人民幣‧下同）、149,000元或199,000元。 他強調，小米SU7是按照Dream Car的標準來設計的，投入非常大，因此定價確實會比較高。 但他相信，小米SU7的性能和配置會讓大家覺得，貴的是有道理的。

日前，網傳一份小米SU7的車型售價以及配置資訊表，表示小米SU7的售價區間將是21.9萬至33.9萬，入門車型比極氪001便宜5萬，但隨後小米集團公關部總經理 王化在微博發文，進行了闢謠。

2024/03/07 雷軍：一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的使用者失望

小米集團 （01810） 創辦人、董事長雷軍3月6日出席兩會期間接受中外媒體集體採訪，表示小米集團作為科技企業，正處於從跟隨到領先的轉型階段，決心走硬派科技道路，推動高端化、全球化策略。

雷軍說：「今年是小米創業第 14 年，我們的目標是成為全球新一代硬核科技的領導者。」

為了實現這一目標，雷軍透露，小米集團將深耕底層核心技術，發展小米汽車業務，推動高階化與全球化。 他認為，小米汽車的發布標誌著小米完成了「人車家全生態」的閉環，致力於為用戶提供卓越的出行體驗。 雷軍稱：

「我們全力以赴一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望。」

雷軍也對中國經濟發展前景充滿信心，他列舉了中國經濟的三大核心優勢：超大規模的本土市場、極為完善的產業環境、極為優秀的工程師團隊和非常優秀的人才資源。 他說，小米是一家土生土長的北京企業，是從北京一點點發展起來的，小米的今天也得益於北京世界一流的營商環境，自己對中國經濟的前景，也對小米未來的發展充滿了信心。

2024/03/05 華為汽車也有出海夢 賽力斯設電動車出口子公司

與華為公司合作造車的賽力斯（滬：601127）又有新動向。內地工商信息顯示一家名為重慶賽力斯海外電動車有限公司的企業於近日成立，該公司由賽力斯間接全資持股，法定代表人為張興燕，註冊資本1000萬元人民幣，經營範圍含新能源汽車整車銷售、汽車銷售、貨物進出口、新能源汽車電附件銷售、日用百貨銷售、家用電器銷售等。

目前賽力斯和華為合作推出三款車型，包括賽力斯SF5、問界M5以及問界M7。根據官方數據，今年1月問界全車系交付新車約3.3萬輛，按月增34.7%，按年大增近6.4倍，首次成為中國市場汽車新勢力品牌月銷量冠軍。

2024/03/05 拜登日前下令調查中國電動車「連網」問題 中國商務部：嚴重關切

美國總統拜登日前下令調查包括中國電動車在內的「連網」問題，是否對美國人構成安全風險，以此防止中國電動車湧入美國市場，中國商務部發言人回應指，中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。

中國商務部發言人續指，近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又打着國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

發言人稱，中國電動車產業的發展為全球汽車產業綠色轉型、應對氣候變遷做出正面貢獻。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。

2024/02/29 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

蘋果的理想中的Apple Car可能過於夢幻，難以成真。回看過去關於Apple Car的一些消息，其定位是全自動駕駛汽車，甚至不設傳統軚盤和踏板。構想並非不可能，但自駕技術的實際應用情況顯示，要真正做到完全自動駕駛，仍有漫漫長路。Apple本來是以Level 5為目標，但可行性太低，據報管理層已被迫接受現實，放棄全自動駕駛，Level 2的自駕能力也收貨，較為實際。

2024/02/28 蘋果內部披露 將取消電動汽車項目

外媒援引知情者消息稱，蘋果內部披露，將取消電動汽車項目。

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取消項目據稱是蘋果首席運營官（COO）Jeff Williams和負責該項目的副總Kevin Lynch共同做出的決定，兩人告知員工，汽車項目將開始逐步結束，該「特殊項目組」（SPG）團隊中的許多員工將轉崗到蘋果機器學習和AI戰略副總John Giannandrea領導的AI部門。這些員工將專注於對蘋果愈來愈重要的生成式AI項目。

此外，蘋果汽車團隊還有數百名硬件工程師和汽車設計師。 他們或許能夠申請其他蘋果團隊的工作。蘋果將會有裁員，但具體人數還不清楚。蘋果對上述消息拒絕置評。

2024/02/27 任澤平：中國新能源車企 進入群雄逐鹿時代

中國新能源汽車在2023年飛速發展，行業格局不斷變化，車企競相在市場中尋找破局方向。國內著名經濟學家任澤平表示，在2024年，車企角逐進入「戰國時代」，新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。

新能源汽車正處於大爆發中，新能源車企排名年年更迭，2024年汽車品牌大洗牌會比2023年更激烈，也更具活力。無法實現品牌突破、走出利潤困境的車企會出局，各大車企在今年應抓住5大戰略重點，以求在角逐的下半場尋求破局及擴大發展。

2024/02/26 比亞迪三款特別車型 挑起龍年「價格戰」

比亞迪連續借助三款特別車型，率先挑起了龍年車市「價格戰」。2月19日，比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版上市，新車配置不減，起售價爲7.98萬元（人民幣‧下同）；2月23日，同樣「加量不加價」的比亞迪海豚榮耀版上市，起售價9.98萬元。

2月26日，比亞迪官方宣佈，首次進入7萬元價格區間的秦PLUS榮耀版上市首周訂單即達到23,590輛。

編輯：陳煒傑

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