【電動車角力】雷軍：一定把小米汽車幹好、幹成（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/03/07 雷軍：一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的使用者失望

小米集團（01810）創辦人、董事長雷軍3月6日出席兩會期間接受中外媒體集體採訪，表示小米集團作為科技企業，正處於從跟隨到領先的轉型階段，決心走硬派科技道路，推動高端化、全球化策略。

雷軍說：「今年是小米創業第 14 年，我們的目標是成為全球新一代硬核科技的領導者。」

為了實現這一目標，雷軍透露，小米集團將深耕底層核心技術，發展小米汽車業務，推動高階化與全球化。 他認為，小米汽車的發布標誌著小米完成了「人車家全生態」的閉環，致力於為用戶提供卓越的出行體驗。 雷軍稱：

「我們全力以赴一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望。」

雷軍也對中國經濟發展前景充滿信心，他列舉了中國經濟的三大核心優勢：超大規模的本土市場、極為完善的產業環境、極為優秀的工程師團隊和非常優秀的人才資源。 他說，小米是一家土生土長的北京企業，是從北京一點點發展起來的，小米的今天也得益於北京世界一流的營商環境，自己對中國經濟的前景，也對小米未來的發展充滿了信心。

2024/03/05 華為汽車也有出海夢 賽力斯設電動車出口子公司

與華為公司合作造車的賽力斯（滬：601127）又有新動向。內地工商信息顯示一家名為重慶賽力斯海外電動車有限公司的企業於近日成立，該公司由賽力斯間接全資持股，法定代表人為張興燕，註冊資本1000萬元人民幣，經營範圍含新能源汽車整車銷售、汽車銷售、貨物進出口、新能源汽車電附件銷售、日用百貨銷售、家用電器銷售等。

目前賽力斯和華為合作推出三款車型，包括賽力斯SF5、問界M5以及問界M7。根據官方數據，今年1月問界全車系交付新車約3.3萬輛，按月增34.7%，按年大增近6.4倍，首次成為中國市場汽車新勢力品牌月銷量冠軍。

2024/03/05 拜登日前下令調查中國電動車「連網」問題 中國商務部：嚴重關切

美國總統拜登日前下令調查包括中國電動車在內的「連網」問題，是否對美國人構成安全風險，以此防止中國電動車湧入美國市場，中國商務部發言人回應指，中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。

中國商務部發言人續指，近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又打着國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

發言人稱，中國電動車產業的發展為全球汽車產業綠色轉型、應對氣候變遷做出正面貢獻。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。

2024/02/29 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

蘋果的理想中的Apple Car可能過於夢幻，難以成真。回看過去關於Apple Car的一些消息，其定位是全自動駕駛汽車，甚至不設傳統軚盤和踏板。構想並非不可能，但自駕技術的實際應用情況顯示，要真正做到完全自動駕駛，仍有漫漫長路。Apple本來是以Level 5為目標，但可行性太低，據報管理層已被迫接受現實，放棄全自動駕駛，Level 2的自駕能力也收貨，較為實際。

2024/02/28 蘋果內部披露 將取消電動汽車項目

外媒援引知情者消息稱，蘋果內部披露，將取消電動汽車項目。

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取消項目據稱是蘋果首席運營官（COO）Jeff Williams和負責該項目的副總Kevin Lynch共同做出的決定，兩人告知員工，汽車項目將開始逐步結束，該「特殊項目組」（SPG）團隊中的許多員工將轉崗到蘋果機器學習和AI戰略副總John Giannandrea領導的AI部門。這些員工將專注於對蘋果愈來愈重要的生成式AI項目。

此外，蘋果汽車團隊還有數百名硬件工程師和汽車設計師。 他們或許能夠申請其他蘋果團隊的工作。蘋果將會有裁員，但具體人數還不清楚。蘋果對上述消息拒絕置評。

2024/02/27 任澤平：中國新能源車企 進入群雄逐鹿時代

中國新能源汽車在2023年飛速發展，行業格局不斷變化，車企競相在市場中尋找破局方向。國內著名經濟學家任澤平表示，在2024年，車企角逐進入「戰國時代」，新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。

新能源汽車正處於大爆發中，新能源車企排名年年更迭，2024年汽車品牌大洗牌會比2023年更激烈，也更具活力。無法實現品牌突破、走出利潤困境的車企會出局，各大車企在今年應抓住5大戰略重點，以求在角逐的下半場尋求破局及擴大發展。

2024/02/26 比亞迪三款特別車型 挑起龍年「價格戰」

比亞迪連續借助三款特別車型，率先挑起了龍年車市「價格戰」。2月19日，比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版上市，新車配置不減，起售價爲7.98萬元（人民幣‧下同）；2月23日，同樣「加量不加價」的比亞迪海豚榮耀版上市，起售價9.98萬元。

2月26日，比亞迪官方宣佈，首次進入7萬元價格區間的秦PLUS榮耀版上市首周訂單即達到23,590輛。

編輯：陳煒傑

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