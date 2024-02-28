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沈建光 展望全球通脹 美國幣策不會太快放鬆

財金猛人追蹤 18:42 2024/02/28

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京東集團首席經濟學家沈建光，在《中國外滙》發表最新觀點：

自2023年以來，全球通脹逐漸正常化。在勞動市場強韌、能源供應危機等影響下，預計2024年主要已開發國家通脹難以回落至2%的目標水準。

點擊圖片放大

90年代至新冠疫情爆發前，全球主要經濟體呈現低通脹、低利率格局。從1990年代開始，菲利普曲綫（Phillips Curve）在美國長期失效，即使失業率處於4%的低位，核心消費者物價指數（CPI）也維持在2%左右。在2008年國際金融危機後，低通脹、低成長、低利率現象尤為明顯。

究其原因，一方面，全球化和技術進步壓低通脹。另一方面，金融危機後全球總需求放緩制約通脹上行。

2020年爆發的新冠疫情對全球經濟造成顯著衝擊，主要國家宏觀經濟政策突破了以往的思維限制，也改變了全球通脹走勢。主要已開發國家宏觀政策方面：

一是平衡預算理念打破，債務利息負擔可持續成為更重要指標。近年來，已開發國家的債務率不斷攀升，新冠疫情後更是達到空前高點。經國際貨幣基金組織（IMF）測算，新冠疫情下已開發經濟體債務率從2019年的103.8%上升至2021年的122.5%，但是利息支付與國內生產毛額（GDP）之比同期從2.1%降至1.7%。

二是央行持有政府債務顯著攀升，財政赤字貨幣化大規模實施。自新冠疫情爆發至2021年末......

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撰文 : 沈建光 京東集團首席經濟學家

欄名 : 名家看法

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