【兩會前瞻】中金：關注2024兩會三個要點

十四屆全國人大二次會議、全國政協十四屆二次會議將分別於2024年3月5日和3月4日在北京召開。中金發表兩會前瞻報告，認為今年有三個要點值得關注：

（1）擴需求、穩增長，財政政策力度關注度提升。

（2）以結構性改革推進高質量發展。

（3）資本市場制度改革方向。

報告提到，2023年中央經濟工作會議就推動經濟回升提出推進「穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策」。

中金認為，3月5日全國人大開幕會議上有望發布年度政府工作報告，回顧2023年發展成績，並提出2024年工作目標，包括GDP增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。

兩會對中國經濟未來一年的發展方向具有重要的定調作用，市場可從中評估財政及貨幣政策、重點任務部署等內容。

中金表示，「當前我國經濟仍處於轉型過程中，傳統藉助刺激房地產與政策性金融促進投資的效率下降，財政與貨幣協同、進一步發力可能成為政策關注點......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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