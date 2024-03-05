施羅德：影響「金髮女孩」因素漸浮現 偏好3類優質信貸（新增圖）

目前，我們對金融市場的觀點可以用一句說話貼切地概括：

盡管冬季經濟衰退憂慮消退，但投資者必須警惕夏季潛在的風險。

在過去1個月，冬季出現經濟衰退的可能性持續降低。然而，美國經濟持續強勁並超出金融市場預期，導致「不着陸」的風險增加。目前，經濟「軟着陸」仍是我們的基本預測情景。

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雖然評估各種情景下，全球可能出現的各種狀況，但是在2024年初，環球經濟已出現復甦勢頭。盡管美國地區銀行業仍然存在潛在隱憂，但強勁的美國經濟增長，促使我們下調「硬着陸」概率及上調「不着陸」的可能性，雖然這並未改變我們對經濟「軟着陸」的基本預測情景，但已調低該情景的概率。

影響「金髮女孩情景」因素漸浮現

「金髮女孩情景」（Goldilocks scenario），即「經濟温和成長，以低通脹、低利率的環境」仍是我們的主要預測，但一些複雜的因素正在逐步浮現。

我們努力避免對單月數據進行過度分析，尤其是2024年初的數據，當中的季節性調整可能會影響整體經濟狀況。然而，種種迹象顯示，「不冷」又「不熱」的經濟「軟着陸」觀點，正面臨愈來愈多挑戰。這些挑戰主要來自......

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資料來源：施羅德投資觀點（2024年3月）

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