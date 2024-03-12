【星級名家】曾淵滄：業績期分析市場因素尋有利股（一文盡覽持續更新）

星級名家曾淵滄，經常為《MoneyTimes》分享最新觀點，現一文盡覽曾淵滄系列文章（包括專訪+專欄）如下：

專訪曾淵滄：嚴選真‧高息股

20240311曾淵滄：業績期分析市場因素尋有利股

未來兩三個星期，是上市企業密集公布業績的時期，也是我們細心分析業績，尋找市場忽略其有利因素的股。

剛公布業績的港鐵 （00066） ，表面看來，盈利倒退20億元，不過，仔細一看，原來物業發展利潤比前年少了80億元，物業發展的利潤實際上在賣樓之後早已鎖定大部分，只是不過會計準則要求等到物業入伙，賣樓收入減掉建築成本，地價，銀行貸款利息及其他成本後才可以計算利潤。

目前正在發展的物業將來入伙，相信派息會增加，今天的港鐵，更應該歸類於地產股，因為發展地鐵上蓋物業的收入經常遠高於地鐵票價的收入。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

更多專欄作家觀點，詳見：專欄頻道

20240304曾淵滄：地產股將受惠購買量爆發

剛剛發布的財政預算案一舉廢掉執行了十多年的「辣招」，此外，金管局也暫時取消按揭貸款壓力測試及放寬按揭成數。理論上所有的本地地產股股價應該上漲，但是，結果仍然有部分地產股股價下跌，為甚麼？

原因之一是有部分地產股也剛剛在近日公布業績，業績表現不如預期。原因之二是地產股股價在預算案公布前也已經出現偷步炒上的現象，預算案公布後就趁好消息沽貨，形成沽壓。

無論如何，撤「辣」、取消壓力測試、放寬按揭成數肯定是好事，地產股股價如果再下跌是可以考慮趁低吸納。去年業績差的地產股今年也應該有所改善。去年房價下跌，估計不少地產公司會進行資產減值的會計行動，如此做可以暫時少交一些稅，也可以在將來資產估值上升時加大利潤的比例。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

更多專欄作家觀點，詳見：專欄頻道

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

20240226曾淵滄：大型中資內銀股逆市上升

龍年開市，表現理想，美中不足的是滙豐 （00005） ，在公布業績後股價下跌。實際上，2023年度滙豐的業績是歷來最好的，盈利創新高，派息也超過疫情前水平。

一切都那麼美好，股價為甚麼下跌？原因是相當莫名其妙的，是因為公布業績前，多家大行對滙豐的期望很高，高估了滙豐的盈利。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

20240219曾淵滄：龍年尋寶 AI股前景好

剛剛過去的兔年在結束前的最後三個交易日，內地A股受到中央出手買ETF的刺激而連升三天，但是港股竟然是連跌三天。這導致許多博反彈的人再次虧錢，氣憤之下，也跟着別人喊「香港玩完」。

幸好，龍年開市，第一天就紅盤高收，之後連升三個交易日，氣氛總算有所改善，又可以開始為龍年尋寶。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

更多專欄作家觀點，詳見：專欄頻道

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

--------

▼ 點擊圖片放大

20240205曾淵滄：恒大系小賭怡情

曾經被認為是「大到不能倒」的恒大 （03333） 終於倒下，香港高等法院宣判恒大清盤，不過，恒大系的其他股短暫停牌後就復牌繼續買賣，目前買賣這些股有如賭博，當然，只要記住「小賭怡情」這句話，那也不妨小注賭一賭。

恒大物業 （06666） ，這是一家物業管理公司，過去，恒大每完成一個樓盤，就交給這家管理公司，經營物業管理，幾乎不必成本，是絕對輕資產的企業，所需的只是一紙管理合約，由恒大發給恒大物業。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

編輯：張夏寧

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>