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自駕願景難落地 蘋果造車胎死腹中

國際 22:50 2024/02/28

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電動車無疑是炙手可熱的概念，車廠固然努力投資研發電動車，甚至吸引並非造車的企業入場，例如蘋果（Apple）。蘋果早在10年前便開始布局，發起被稱為泰坦計劃（Project Titan）的造車大計，據報禮聘不少其他車廠的高層，向Tesla挖角等，動作多多，加上蘋果本身財雄勢大，豈料造車計劃尚未正式公布，便胎死腹中。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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