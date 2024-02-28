自駕願景難落地 蘋果造車胎死腹中 國際 22:50 2024/02/28 分享： 分享： 電動車無疑是炙手可熱的概念，車廠固然努力投資研發電動車，甚至吸引並非造車的企業入場，例如蘋果（Apple）。蘋果早在10年前便開始布局，發起被稱為泰坦計劃（Project Titan）的造車大計，據報禮聘不少其他車廠的高層，向Tesla挖角等，動作多多，加上蘋果本身財雄勢大，豈料造車計劃尚未正式公布，便胎死腹中。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英偉達升勢是否太誇張？ 今日 英偉達升勢是否太誇張？ 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 今日 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 黑莉近40%得票 不是小數目？ 2024/02/25 黑莉近40%得票 不是小數目？ 美股七雄有財力 接得住AI浪潮 2024/02/22 美股七雄有財力 接得住AI浪潮 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 2024/02/24 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 你可能感興趣 英偉達升勢是否太誇張？ 今日 19:00 英偉達升勢是否太誇張？ 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 今日 19:08 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 黑莉近40%得票 不是小數目？ 22:49 2024/02/25 黑莉近40%得票 不是小數目？ 最新專欄文章 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 今日 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 英偉達升勢是否太誇張？ 今日 英偉達升勢是否太誇張？ 國金札記 - Nvidia乘AI瘋炒 不確定性須審視 今日 Nvidia乘AI瘋炒 不確定性須審視 國金札記 - 南韓醫生自私？ 還是政府藥石亂投 2024/02/27 南韓醫生自私？ 還是政府藥石亂投 國金札記 - 黑莉南卡得票4成 特朗普非高枕無憂 2024/02/26 黑莉南卡得票4成 特朗普非高枕無憂 美股 Apple 電動車 蘋果（Apple，美：AAPL） 汽車 自動駕駛 新能源 人工智能