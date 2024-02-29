蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

電動車無疑是炙手可熱的概念，車廠固然努力投資研發電動車，甚至吸引並非造車的企業入場，例如蘋果（Apple）。蘋果早在10年前便開始布局，發起被稱為泰坦計劃（Project Titan）的造車大計，據報禮聘不少其他車廠的高層，向Tesla挖角等，動作多多，加上蘋果本身財雄勢大，豈料造車計劃尚未正式公布，便胎死腹中。

南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？

蘋果的理想中的Apple Car可能過於夢幻，難以成真。回看過去關於Apple Car的一些消息，其定位是全自動駕駛汽車，甚至不設傳統軚盤和踏板。構想並非不可能，但自駕技術的實際應用情況顯示，要真正做到完全自動駕駛，仍有漫漫長路。

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按國際汽車工程學會（SAE International）的定義，自動駕駛汽車分6個等級（Level 0至Level 5），Tesla的自動駕駛僅Level 2，只屬輔助駕駛，車主並非可以完全撤手不管，美國的自動駕駛的士Waymo能夠達到Level 4，可完全自主行走，但只能走指定路段，要部署複雜昂貴的感應器，要覆蓋全美國，基本不可行。

Apple本來是以Level 5為目標，但可行性太低，據報管理層已被迫接受現實，放棄全自動駕駛，Level 2的自駕能力也收貨，較為實際..........更多內容，訂戶請登入。

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