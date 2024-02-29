潤啤高端化 盈利促增長 財金專欄 2024/02/29 分享： 分享： 華潤啤酒（00291）推動「啤白雙賦能」、推進啤酒「決勝高端」戰略下，未來盈利可恢復增長，估值有上升空間。 潤啤2023年上半年收入按年上升14%至238.7億元（人民幣．下同），盈利增長22%至 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股烏雲港股超買 好友撈貨機會將現（第四版） 2024/02/28 A股烏雲港股超買 好友撈貨機會將現（第四版） 中字股實力談 - 重拾增長力 阿里趁低買 2024/02/28 重拾增長力 阿里趁低買 中字股實力談 - 兩會政策業績 港股闖萬七（第四版） 2024/02/27 兩會政策業績 港股闖萬七（第四版） 中字股實力談 - 三一反彈開始 政策提振估值 2024/02/27 三一反彈開始 政策提振估值 中字股實力談 - 港股北水停不了 板塊開始輪動（第四版） 2024/02/26 港股北水停不了 板塊開始輪動（第四版） 每股盈利 啤酒 頭肩底 下降軌 市盈率 中國發改委 青島啤酒股份（00168） 華潤啤酒（00291） 百威亞太（01876） 燕京啤酒（深：000729）