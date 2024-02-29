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潤啤高端化 盈利促增長

財金專欄 2024/02/29

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華潤啤酒（00291）推動「啤白雙賦能」、推進啤酒「決勝高端」戰略下，未來盈利可恢復增長，估值有上升空間。

潤啤2023年上半年收入按年上升14%至238.7億元（人民幣．下同），盈利增長22%至

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 啤酒 頭肩底 下降軌 市盈率 中國發改委 青島啤酒股份（00168） 華潤啤酒（00291） 百威亞太（01876） 燕京啤酒（深：000729）

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