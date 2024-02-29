財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 財金專欄 2024/02/29 分享： 分享： 財爺陳茂波今次決斷地為樓市全面撤辣，開源節流，不派錢、不派消費券，向「打工皇帝」開刀，並檢討長者兩元乘車優惠，政府消息人士詳細披露其背後思路。 消息：「信心」二字 最重要考量 政府消息人士直言，今次拍板決 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 2024/02/28 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 有政戲 - 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 2024/02/27 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 有政戲 - 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 2024/02/26 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 2024/02/23 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 2024/02/22 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 政治 陳茂波 財政預算案 經濟 樓價 地緣政治