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財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路

財金專欄 2024/02/29

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財爺陳茂波今次決斷地為樓市全面撤辣，開源節流，不派錢、不派消費券，向「打工皇帝」開刀，並檢討長者兩元乘車優惠，政府消息人士詳細披露其背後思路。

消息：「信心」二字 最重要考量

政府消息人士直言，今次拍板決

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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