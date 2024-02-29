根據過往減辣對成交的刺激作用，只會維持4至16星期，今次全面撤辣，效果會不會不一樣？

1.上次減辣效果如何？

附圖顯示，去年7月鬆樓按未見刺激，至10月施政報告減辣後，住宅成交量的確從超低位反彈，由10月

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