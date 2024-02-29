樓市復常5問 財金專欄 2024/02/29 分享： 分享： 根據過往減辣對成交的刺激作用，只會維持4至16星期，今次全面撤辣，效果會不會不一樣？ 1.上次減辣效果如何？ 附圖顯示，去年7月鬆樓按未見刺激，至10月施政報告減辣後，住宅成交量的確從超低位反彈，由10月 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 撤辣寬樓按 陳茂波：免放大悲觀情緒 今日 撤辣寬樓按 陳茂波：免放大悲觀情緒 你可能感興趣 撤辣寬樓按 陳茂波：免放大悲觀情緒 今日 01:00 撤辣寬樓按 陳茂波：免放大悲觀情緒 最新專欄文章 專家樓論 - 財政預算案 辣招以外的重點 2024/02/28 財政預算案 辣招以外的重點 專家樓論 - 哪類銀主盤急出貨？ 2024/02/27 哪類銀主盤急出貨？ 專家樓論 - 個人遊能重演當年盛況？ 2024/02/26 個人遊能重演當年盛況？ 專家樓論 - 繼續量升價尋底？ 2024/02/23 繼續量升價尋底？ 專家樓論 - 食得是福 兩餸飯進駐一綫舖 2024/02/22 食得是福 兩餸飯進駐一綫舖 財政預算案 印花稅 額外印花稅 樓價 成交 一手市場 二手市場 發展商 施政報告