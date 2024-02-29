【追蹤巴菲特】股神授投資心法：別管專家怎麼說（附股神投資金句集）

股神巴菲特（Warren Buffert）旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）公布2023年業績，同時宣布Greg Abel周日起出任巴郡CEO。巴菲特亦發表一年一度的致股東公開信，說明2023年全年的營運績效，以及講述其投資心得。

今次巴菲特提到的投資心法，包括別把專家的話當回事、堅持長期持股、面對混亂市場保持冷靜。巴菲特在致股東公開信提到，他想像的巴郡股東應像其胞妹貝蒂（Bertie）一樣，是睿智且具備財經知識的長綫投資人，本能忽略所謂市場專家的建議。

巴菲特指，Bertie了解激勵的力量（無論好壞）、人類的弱點以及觀察人類行為時可以識別的「資訊」。她知道誰在「推銷」， 誰可以信任。簡而言之，她不會被任何人愚弄。

巴菲特在信中表示，「如果她能確實預測明天的贏家，她會隨便分享寶貴的見解，讓更多人跟她搶買股票嗎？這就像發現黃金，然後將藏寶圖交給鄰居一樣。」所以當有人在YouTube上，傳授宣稱能讓你一夜致富的當沖策略，他們通常不是助你獲利，而是想從你身上撈錢。

-------------------------

巴菲特：無限期投資 西方石油及日本5大商社

巴菲特今年介紹兩項會維持無限期的投資，包括西方石油（美：OXY）及5家日本商社（三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事），他指出，這樣的承諾相對於巴郡資源並不龐大。



現時巴郡持有27.8%西方石油（美：OXY）普通股，以及5年行使期的認股權證，可於固定價格增持西方石油。巴菲特特別看好西方石油在美國擁有的大量石油和天然氣資產，以及它在碳捕集方面的領先地位。

對於近期創下新高的日本股市，巴菲特表示，巴郡將「持續」保持對日本伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的投資，分別持有上述五家公司約9%的股分，波克夏承諾個別公司的持股不會超過9.9%，目前總投資額達1.6兆日圓，而5家公司年末市值達2.9兆日圓，但由於日圓走勢疲軟影響，為實現美元收益為61%（約80億美元）。

-------------------------------

股神投資金句

「股神」巴菲特多年來投資成績大家都有目共睹，他信奉所謂的「價值投資法」讓許多投資人跟隨。多年來巴菲特有不少金句，反映其投資心得。

除了較多人熟識的「當別人恐懼時貪婪，當別人貪婪時恐懼」、「當潮退時，我們才知道誰在裸泳」，還有不少值得認識。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...