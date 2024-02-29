【全面撤辣】撤辣=樓價彈？4個壓力待解決

2024/25年度《財政預算案》全面「撤辣」，自2024年2月28日起全面撤銷所有住宅物業需求管理措施，所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。同時，金管局亦公布放鬆部分按揭貸款規定。惟回顧「辣招」推出以來，樓價不跌反升（點擊圖片放大），反而受衝擊最明顯的是成交量。

延伸閱讀：【財政預算案】仲量聯行曾煥平：樓市受3因素困擾 「撤辣」只緩樓市跌勢（新增圖）

所以，港府今次全面「撤辣」，在購買住宅物業成本下降，以及原本受制SSD待售物業可立即推出市場等的前提下，較可以肯定的是住宅成交可以活躍起來，但是樓價是升是跌，還看經濟環境（尤其是內地及香港）、按揭利率、住宅供應及需求四方面。

▼ 點擊圖片放大

不少人早前憧憬2024甲辰龍年樓市可重演2012年壬辰住宅樓價大反彈，惟2024年的內地及香港經濟環境、按揭利率及住宅供應，均明顯與2012年有好大分別（點擊圖片放大），基本上令2024年難重演2012年的大反彈。

經濟 利率 供應 均仍不利樓市

雖然美國聯儲局在2024年有望開始減息，但是隨着美國通脹回落的同時，美國經濟仍然穩健，令市場對聯儲局開始減息的預期月份不斷延後......

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

記者：蕭悅潾

延伸閱讀：【財政預算案】樓市「全面撤辣」+暫停按揭壓測 滙豐料本地股受惠（附預算案受惠股名單）

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...