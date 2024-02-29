【全面撤辣】撤辣=樓價彈？4個壓力待解決（第二版）

2024/25年度《財政預算案》全面「撤辣」，自2024年2月28日起全面撤銷所有住宅物業需求管理措施，所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。同時，金管局亦公布放鬆部分按揭貸款規定。惟回顧「辣招」推出以來，樓價不跌反升（點擊圖片放大），反而受衝擊最明顯的是成交量。

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所以，港府今次全面「撤辣」，在購買住宅物業成本下降，以及原本受制SSD待售物業可立即推出市場等的前提下，較可以肯定的是住宅成交可以活躍起來，但是樓價是升是跌，還看經濟環境（尤其是內地及香港）、按揭利率、住宅供應及需求四方面。

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不少人早前憧憬2024甲辰龍年樓市可重演2012年壬辰住宅樓價大反彈，惟2024年的內地及香港經濟環境、按揭利率及住宅供應，均明顯與2012年有好大分別（點擊圖片放大），基本上令2024年難重演2012年的大反彈。

經濟 利率 供應 均仍不利樓市

雖然美國聯儲局在2024年有望開始減息，但是隨着美國通脹回落的同時，美國經濟仍然穩健，令市場對聯儲局開始減息的預期月份不斷延後......

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【第二版】

2024年香港住宅樓價，除了受制內地及香港經濟環境欠穩、按揭利率難大降及住宅供應大增的三個不利因素之外，香港政府統計處早前公布2023年人口數據顯示，香港常住居民在過去近4年的新冠疫情衝擊下，明顯呈下降趨勢（點擊圖片放大），而常住居民即較長時間逗留在香港，與香港住宅的自住或租住需求關係密切，其人數變化往往反映住宅需求。

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既然香港常住居民人數趨跌，即是需求有下跌壓力，而樓價走向與其他商品價值一樣，供需關係屬極為重要的影響因素，現在香港住宅面對供應大增之餘，同時面對需求有下跌壓力，將進一步窒礙樓價出現大幅反彈的機會。

此外，香港人口老化趨勢未止......詳見：【下一頁】

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【第一版刊於2月29日 14：52】

延伸閱讀：【財政預算案】樓市「全面撤辣」+暫停按揭壓測 滙豐料本地股受惠（附預算案受惠股名單）

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