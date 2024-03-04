千居Spacious調查：港九租賃表現較突出

千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2024年1月調查結果：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

（請點擊圖片放大）

1. 交投氣氛疲弱

住宅成交自2023年中持續低迷，圖表1顯示，預測未來3個月的樓價及成交量，而1月淨值分別為-67%及-49%，較12月下跌。按地區細分，短期樓價預測以港島區較弱（-70%），成交量則以新界區較差（-66%）。

另一方面，受訪者預期樓價全年跌5.9%（12月預測為跌4.3%），反映悲觀情緒持續。

2. 入市需求下降

從圖表2及3可見，新買家查詢量有下滑趨勢，1月淨值錄得-52%，較12月（-47%）減少。與此同時，各買家類別均見需求放緩。內地買家由12月的-38%，跌至1月的-47%，自住買家及投資者因按揭利率高企的影響，減慢入市步伐。

3. 租務市況個別發展

租務市場方面，圖表4顯示......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：施羅德：聯儲局減息看2數據 非待衰退（新增圖）

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...