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千居Spacious調查：港九租賃表現較突出

地產 00:05 2024/03/04

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千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2024年1月調查結果：

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1. 交投氣氛疲弱

住宅成交自2023年中持續低迷，圖表1顯示，預測未來3個月的樓價及成交量，而1月淨值分別為-67%及-49%，較12月下跌。按地區細分，短期樓價預測以港島區較弱（-70%），成交量則以新界區較差（-66%）。

另一方面，受訪者預期樓價全年跌5.9%（12月預測為跌4.3%），反映悲觀情緒持續。

2. 入市需求下降

圖表2及3可見，新買家查詢量有下滑趨勢，1月淨值錄得-52%，較12月（-47%）減少。與此同時，各買家類別均見需求放緩。內地買家由12月的-38%，跌至1月的-47%，自住買家及投資者因按揭利率高企的影響，減慢入市步伐。

3. 租務市況個別發展

租務市場方面，圖表4顯示......

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延伸閱讀：施羅德：聯儲局減息看2數據 非待衰退（新增圖）

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欄名 : 千居觀點

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