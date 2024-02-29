特官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？

美國前總統特朗普（Donald Trump）能否再次當選，是息口走勢的重要變數，他一旦重返白宮，大加關稅，勢加大通脹壓力，減息更加遙遙無期。美國民主黨試圖透過法律訴訟阻其上台，但始終未見太大進展，更在總統刑事豁免權的法律攻防上，被特朗普佔了上風。

蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

特朗普面臨的官司多而繁雜，簡單整理一下，比較受關注的有四項：一、機密文件案，特朗普離任後，拿走了一些國家機密文件；二、掩口費案，他為了隱暪婚外情，以競選法律開支名目向付掩口費，觸犯了法例；三、推翻大選案，特朗普試圖推翻2020年大選結果，被司法部起訴，案件由首都華盛頓的法院處理；四、佐治亞州選舉案，特朗普被指向當地人員施壓，試圖影響該州選舉結果。

從重要性看，必定是第三項影響最大，掩口費帶有花邊新聞成份，特朗普作為半個娛樂圈人物，公眾對其婚外情不會太意外；至於機密文件案，拜登（Joe Biden）也被發現曾拿走機密文件，辯解的原因是一時疏忽；佐治亞州案與推翻大選案性質相似，但後者是全國層面，如果民主黨要打擊特朗普，必須在第三宗官司取勝。

特朗普一方以他當時作為總統地位超然，有絕對豁免權作辯護，但遭法院駁回。然而，這類重大官司往往會不斷上訴，必然上訴到最高法院，盡管不少法律專家指說法理據弱，由保守派主導的最高法院，仍然決定受理案件，無疑是對特朗普有利的決定......更多內容，訂戶請登入。

...