京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 財金專欄 2024/03/01 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍結束7天訪港考察調研，特首李家超總結其行程時，引述夏主任稱「更多惠港政策將陸續有來」。夏主任此說法，相信是早有部署，中央出手助港，下半年是好時機。 夏寶龍今次來港考察，發展經濟、改善民生 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 2024/02/29 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 有政戲 - 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 2024/02/28 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 有政戲 - 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 2024/02/27 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 有政戲 - 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 2024/02/26 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 2024/02/23 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 經濟 香港 政治 減息 李家超 地緣政治 財政預算案 基本法 敏感 自由行