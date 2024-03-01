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京撑港政策陸續來 下半年好時機？

財金專欄 2024/03/01

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港澳辦主任夏寶龍結束7天訪港考察調研，特首李家超總結其行程時，引述夏主任稱「更多惠港政策將陸續有來」。夏主任此說法，相信是早有部署，中央出手助港，下半年是好時機。

夏寶龍今次來港考察，發展經濟、改善民生

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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