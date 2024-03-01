上回提到男士身兼父親和家庭主要經濟支柱的角色是一項重大責任，同時也伴隨著相當大的壓力。若不能平衡工作和家庭生活的需求，可能會損害心理健康！

首先，財務壓力一定首當其衝，是養家者最常面臨的挑戰。這種壓力可能來自於經濟狀況的不穩定，以及許多家庭的傳統期望，認為父親應該成為經濟支柱。

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其次，追求事業成功和照顧家庭的平衡也是父親面對的困境: 努力工作以提供足夠的經濟支持無可避免會佔用父親與孩子及妻子相處的時間，即使渴望積極參與孩子的生活，也往往力不從心，令致在工作和家庭之間找到平衡變得困難。這可能導致父親難以維持人際關係，以及難以繼續自己喜歡的興趣。

此外，社會對男性的期望，常常要求他們堅強、冷靜。這種期望使得父親很難表達自己的情感，或在需要時及時尋求情感支持。多重的角色衝突令父親產生無力感。

那麼，如何改善或者尋求幫助？

1. 開放式溝通：作為父親或一家之主也是有血有肉的人，也會有情緒，也可以有壓力。而情緒或壓力爆煲往往會影響自己的工作表現或作為父親的投入程度。建議父親直接和妻子，或值得信賴的朋友和家人坦誠對話，定期傾訴一下作為父親/養家糊口的人所面臨的困難。 分享感受、擔憂以及互相學習解決的方法。

2. 共同分擔：大家也可以與伴侶和家人討論分擔家庭和育兒責任的可能性。例如找家人幫忙，讓自己周末放一至兩個小時假去做自己喜歡做的事，例如聽音響、攝影 ，為自己創造適當的時間放鬆和充電。

3. 建立支援網絡：鼓勵父親加入相關的支援團體或社區小組。這些支援小組集合了面對相同困難的同路人，大家互相分享寶貴經驗、互相建議，更可以藉此機會認識新朋友。

4. 自我放鬆：嘗試訂立每日15分鐘的私人時間，回顧一下當天的壓力來源，又或者嘗試以日記方式寫下感受，放下困難; 同時維持健康的嗜好、運動也很重要。當然在精神上找不到出路時，就需要尋求專業幫助，盡量避免以不健康的方式來減壓，例如要遠離酒精、遠離賭博。

5. 提醒自己工作與生活的平衡：如果可能的話，透過設定界限並協調工作安排來維持生活的平衡。 每個人的價值都不應只體現在工作上，生活上各方面都平衡也是一大成就。

希望各位一家之主，在面對生活、工作上的種種挑戰時，也不忘顧及自己的身體和精神健康。祝大家生活愉快！

編輯：陳煒傑

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