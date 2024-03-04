預算案收縮開支 雖理解但有保留

財政司司長陳茂波公布2024/25年度《財政預算案》，不少措施回應了社會上的建議，如撤銷樓市「辣招」，以及加強對香港旅遊業的推動及發展。而按政府預期，於2023/24年度綜合赤字達到1,016億元，財政儲備會降至7,332億元。面對逾千億元財赤壓力，是次預算案採取了收縮開支的策略，這點是可以理解的，但對於政府大幅削減部分惠及民生的措施，筆者表示有所保留。

在預算案中，政府宣佈為樓市「撤辣」，減少對私人樓宇市場的干預，相信回應了不少社會上的期望。然而即使政府撤辣，也不應影響對公營房屋的承擔，不能夠減少及減慢出租公屋及資助出售房屋的供應，須汲取過去的經驗及教訓，確保公營房屋供應穩步推行。

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此外，政府加大力度推動本港旅遊的吸引力，刺激旅客來港消費，這無疑是值得支持的。如舉辦更多盛事活動、善用海濱資源，加強本地特色旅遊活動，以及加強宣傳推廣等。除海外旅客外，進一步鼓勵本港居民消費也是不容忽視的，但要留意部分旅遊景點及活動的容量及交通承載力，景點與該區居民出行之間須取得適當的平衡。

在支援市民方面，今年的預算案再無為市民派發「消費券」，亦有不少紓緩措施力度大減，如住宅與非住宅物業差餉、薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的寬減較小，綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等只發放半個月的金額，亦無為公屋居民代繳公屋租金等，筆者是有所保留的。

再者，政府表示考慮到「現金津貼試行計劃」的期限將於今年年中屆滿，決定延長試行計劃一年，至明年6月，按現時公屋平均輪候時間截至去年9月底，回升至5.6年，較平均3年上樓的目標仍有相當的距離，亦預期在《長策》後五年起，公屋輪候時間才會有明顯的改善，基層市民仍須等候較長的時間才獲配公屋，更應考慮把現金津貼計劃恆常化，持續幫助有需要的市民。

在預算案中，政府表示需要把基建工程開支控制在財政可持續的水平，並會按項目的優次緩急調整推展安排。其中，在交椅洲人工島項目上，政府雖然表示會繼續推展各項相關研究，但具體推展時間要考慮財政狀況，由原定於2025年底開始填海，估計或推遲2至3年。難免社會上會質疑計劃會否最終被擱置。政府為北部都會區進行發債融資，亦應盡快研究就交椅洲人工島的融資方案，向社會釋出落實計劃的決心。

政府亦表示會嚴格控制經營開支，其中會就兩項重點的民生措施在今年內進行檢討，包括：「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」），及「公共交通費用補貼計劃」。隨著人口老齡化，有關計劃的開支只會不斷增加，明白到政府有需要進行相關檢討，但反對任何取消計劃的建議，計劃的目的是鼓勵長者及合資格殘疾人士多出行，理念是好的，必須繼續堅持。

編輯：陳煒傑

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