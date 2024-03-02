港股中長綫 最高看二萬 財金專欄 2024/03/02 分享： 分享： 港股2月升6.6%，錄得1年以來最大單月升幅，短、中、長綫的走勢已見好轉，短期有望萬七、中長期望萬八至二萬。 恒指3月第1個交易日升78點或0.4%，收報16589點，全周跌136點或0.8%；而國企指 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 2024/03/01 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 中字股實力談 - 盈利復增長 福萊特抵買 2024/03/01 盈利復增長 福萊特抵買 中字股實力談 - 【3月展望】港股長綫轉勢？（第四版） 2024/02/29 【3月展望】港股長綫轉勢？（第四版） 中字股實力談 - 潤啤高端化 盈利促增長 2024/02/29 潤啤高端化 盈利促增長 中字股實力談 - A股烏雲港股超買 好友撈貨機會將現（第四版） 2024/02/28 A股烏雲港股超買 好友撈貨機會將現（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 電子支付 北水流入 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 銀行