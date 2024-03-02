港股中長綫 最高看二萬

港股2月升6.6%，錄得1年以來最大單月升幅，短、中、長綫的走勢已見好轉，短期有望萬七、中長期望萬八至二萬。

恒指3月第1個交易日升78點或0.4%，收報16589點，全周跌136點或0.8%；而國企指

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