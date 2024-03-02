港交所回調 上落區橫行 財金專欄 2024/03/02 分享： 分享： 港交所（00388）技術分析指標MACD掉頭回挫，短綫調整之中，中期上落區仍在220至263元。 港交所昨收報240元，跌2.8元或1.2%，全日總成交額13.9億元。 技術分析：100天綫阻力關鍵 港交所 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 上證守2900續反彈 今日 上證守2900續反彈 你可能感興趣 上證守2900續反彈 今日 01:00 上證守2900續反彈 最新專欄文章 上證守2900續反彈 今日 上證守2900續反彈 突破長方形 攜程看400元 2024/03/01 突破長方形 攜程看400元 守保歷加中軸 華能趁低收集 2024/02/29 守保歷加中軸 華能趁低收集 一浪高於一浪 中電上試70元 2024/02/28 一浪高於一浪 中電上試70元 渣打守57.5元 一浪高一浪 2024/02/27 渣打守57.5元 一浪高一浪 成交 技術分析 目標價 香港交易所（00388） 財政預算案 人民幣 美元