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港交所回調 上落區橫行

財金專欄 2024/03/02

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港交所（00388）技術分析指標MACD掉頭回挫，短綫調整之中，中期上落區仍在220至263元。

港交所昨收報240元，跌2.8元或1.2%，全日總成交額13.9億元。

技術分析：100天綫阻力關鍵

港交所

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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