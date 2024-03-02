港交所回調 上落區橫行

港交所（00388）技術分析指標MACD掉頭回挫，短綫調整之中，中期上落區仍在220至263元。

港交所昨收報240元，跌2.8元或1.2%，全日總成交額13.9億元。

技術分析：100天綫阻力關鍵

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