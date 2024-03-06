【名人語錄】「娃哈哈矗立在那兒 我的人生沒有虛耗」娃哈哈宗慶后 企業家精神激勵無數後輩（附宗慶后18條精彩金句）

今年2月25日，娃哈哈官方公告，集團創辦人、董事長宗慶后因病醫治無效，享年79歲。作為改革開放後民營企業家代表人物，宗慶后的企業家精神激勵了無數後輩。本文將分享宗慶后人生歷練及18條精彩語錄。

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回顧其創業歷程，1964年，宗慶后在浙江紹興農場任調度員。1978年，頂替母親教職入工農校辦紙箱廠做推銷員。1986年，任杭州市上城區校辦企業經銷部經理，次年憑借來的14萬元（人民幣，下同）承包了連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始賣冰棍，這也被視為是娃哈哈集團的前身。

隨後在1989年，宗慶后創建......

2023年3月23日，宗慶后以1,000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位

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論娃哈哈、賺錢與幸福

1.我這一生就創立了一個娃哈哈，要永遠保持着穩步的健康成長。

2.來到娃哈哈，想賺錢沒有錯，想賺錢就會很勤奮。幸福是奮鬥出來的，不想賺錢，就別來了。

3.首富不能代表任何意義，但娃哈哈矗立在那兒，意味着我的人生沒有虛耗，我在這個世界上活過的證據就矗立在那兒，沒有誰可動搖。

論企業家與經濟

4.我認為做企業，特別在中國市場上要有這些素質：詩人的想像力、科學家的敏銳、哲學家的頭腦、戰略家的本領。

5.我不是反對互聯網，我只是反對互聯網用流量的思維、用極低的價格把實體經濟的成果賤賣，打亂實體經濟的市場規律。

6.認真做好一件事，這是最簡單，也是最難的。娃哈哈創辦到今天，我們的信念從未動搖，對於快速積累財富的虛擬經濟，我們視而不見，而是一心一意做產品、搞實業，......更多內容，訂戶請登入。

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論競爭對手與員工、產品與市場

7.對於我的競爭對手，我希望我是一個比較難對付的強大對手；對於我的員工，我希望我是一個值得信賴，值得跟的老闆。

8.我認為搞企業就要做百年老店，而不是曇花一現。我希望我的員工知道他該做甚麼，應該做到甚麼程度。如果我不在，他們也可以正常經營下去，因為人總會有走掉的一天......更多內容，訂戶請登入。



▲ 娃哈哈宗慶后

▲ 娃哈哈宗慶后

▲ 娃哈哈宗慶后

▲ 娃哈哈宗慶后

▲ 娃哈哈

論管理、慈善、社會

13.管理就是管和理，要把整個流程理順，並按要求去管。當然，先管再理還是先理再管，要看......更多內容，訂戶請登入。

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論回報、勤奮、成功

16.始終堅信，所有付出，一定得到回報，不一定得到現金補償，但一定會構成對你的某種訓練。一旦機會降臨，接受過殘酷訓練的人比那些懵懂等待機會的人，更容易博得上蒼的......更多內容，訂戶請登入。

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