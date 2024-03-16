  • 22°C
香港時間 : 2024316日 (週六) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人語錄】「沒有疲軟市場 只有疲軟產品」娃哈哈宗慶后18條精彩金句（新增：宗馥莉接任娃哈哈電商執董）

財金猛人追蹤 16:48 2024/03/16

分享：

分享：

今年2月25日，娃哈哈官方公告，集團創辦人、董事長宗慶后因病醫治無效，享年79歲。作為改革開放後民營企業家代表人物，宗慶后的企業家精神激勵了無數後輩。本文將分享宗慶后人生歷練及18條精彩語錄。

點擊圖片放大
+5
+4

回顧其創業歷程，1964年，宗慶后在浙江紹興農場任調度員。1978年，頂替母親教職入工農校辦紙箱廠做推銷員。1986年，任杭州市上城區校辦企業經銷部經理，次年憑借來的14萬元（人民幣，下同）承包了連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始賣冰棍，這也被視為是娃哈哈集團的前身。

【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒

隨後在1989年，宗慶后創建......

2023年3月23日，宗慶后以1,000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位

......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+4
+3


論娃哈哈、賺錢與幸福

1.我這一生就創立了一個娃哈哈，要永遠保持着穩步的健康成長。

2.來到娃哈哈，想賺錢沒有錯，想賺錢就會很勤奮。幸福是奮鬥出來的，不想賺錢，就別來了。

3.首富不能代表任何意義，但娃哈哈矗立在那兒，意味着我的人生沒有虛耗，我在這個世界上活過的證據就矗立在那兒，沒有誰可動搖。

6.認真做好一件事，這是最簡單，也是最難的。娃哈哈創辦到今天，我們的信念從未動搖，對於快速積累財富的虛擬經濟，我們視而不見，而是一心一意做產品、搞實業......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+3
+2

論競爭對手與員工、產品與市場

7.對於我的競爭對手，我希望我是一個比較難對付的強大對手；對於我的員工，我希望我是一個值得信賴，值得跟的老闆

8.我認為搞企業就要做百年老店，而不是曇花一現。我希望我的員工知道他該做甚麼，應該做到甚麼程度。如果我不在，他們也可以正常經營下去，因為人總會有走掉的一天......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+4
+3

論管理、慈善、社會

13.管理就是管和理，要把整個流程理順，並按要求去管。當然，先管再理還是先理再管，要看......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+3
+2

論回報、勤奮、成功

16.始終堅信，所有付出，一定得到回報，不一定得到現金補償，但一定會構成對你的某種訓練。一旦機會降臨，接受過殘酷訓練的人比那些懵懂等待機會的人，更容易博得上蒼的......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+3
+2

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 鄭耀宗

欄名 : 名人語錄

相關文章

【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）
今日
【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）

你可能感興趣

【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）
今日 17:02
【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）

最新專欄文章

【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）
今日
【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）
正能量 職場文化 就業 產品 經濟 哲學 人物 創業 災難 金融

上一篇文章

【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）

下一篇文章

前海開源基金楊德龍：看好中國新能源板塊