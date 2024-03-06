瑞士百達黃思遠：我們看到AI產業3個等級變現能力

美國股市在少數科技股的優秀表現帶領下持續尋頂，瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠接受MONEY TIMES專訪時指出，投資者宜注重美國通脹回落的趨勢，保持投資諸如人工智能（AI）、半導體產業等長期增長故事，現時放棄投資的機會成本十分高。

黃思遠認為，只要對目前的AI產業發展抱有足夠認知，就能破除一些「由上而下」看目前行情時會出現的偏見。例如有人會類比目前市況為2000年代的科網股泡沫，但黃思遠不同意︰「現在的科技龍頭都是真金白銀，有盈利、有現金流產生出來。我們看AI產業3個等級的變現能力，第一級銷售芯片、處理器的公司能賺錢已是顯而易見，第二級買了這些芯片的雲服務供應商，原來他們也很賺錢。現在已經去到第三級，應用服務的企業能否賺錢呢？這個就比前兩級較不確定，但我們已經看見一些使用場景，例如網絡廣告的精準推送。見到這些結果，我們就不會太擔心這些（科網股的升勢）好像2000年那樣是泡沫。」

「想理解股票，就要理解美股；理解美股，就要理解『美股7雄』（Magnificent 7）；想理解『美股7雄』，就要理解人工智能、半導體等。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美國聯儲局今年的減息時間表備受關注，經濟、通脹數據升温正削弱減息預期。但黃思遠指出，與其關注減多少次息的「事件」，更應關注通脹回落這「趨勢」︰「通脹正慢下來，導致聯儲局回歸常態利率操作，不同之前它要製造一次衰退，來全力遏止通脹。」他又指出，近期的商品價格以及貨幣供應均佐證通脹回落的看法，以美國M2為例，雖然疫情後有明顯增發，但近期已是負增長。

▼ 點擊圖片放大

人工智能，特別是生成式人工智能所帶動的股市升勢，是美股現時市場最確信的投資主題。黃思遠指出，現階段看，硬件相關的AI概念股會比軟件相關的更吃香......

更多內容，訂戶請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...