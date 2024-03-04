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瑞士百達黃思遠：AI股升勢不是泡沫

財金猛人追蹤 10:21 2024/03/04

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美國股市在少數科技股的優秀表現帶領下持續尋頂，瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠接受MONEY TIMES專訪時指出，投資者宜注重美國通脹回落的趨勢，保持投資諸如人工智能（AI）、半導體產業等長期增長故事，現時放棄投資的機會成本十分高。

「想理解股票，就要理解美股；理解美股，就要理解『美股7雄』（Magnificent 7）；想理解『美股7雄』，就要理解人工智能、半導體等。」

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美國聯儲局今年的減息時間表備受關注，經濟、通脹數據升温正削弱減息預期。但黃思遠指出，與其關注減多少次息的「事件」，更應關注通脹回落這「趨勢」︰「通脹正慢下來，導致聯儲局回歸常態利率操作，不同之前它要製造一次衰退，來全力遏止通脹。」他又指出，近期的商品價格以及貨幣供應均佐證通脹回落的看法，以美國M2為例，雖然疫情後有明顯增發，但近期已是負增長。

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人工智能，特別是生成式人工智能所帶動的股市升勢，是美股現時市場最確信的投資主題。黃思遠指出，現階段看，硬件相關的AI概念股會比軟件相關的更吃香......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 基金專訪

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