  • 17°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 06:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元1.07有較大支持

財金專欄 2024/03/04

分享：

分享：

歐元區2月年通脹率，表面數字又或核心數字雖分別降至2.6%及3.1%，惟核心通脹率仍處3%之上，料歐央行對短期減息仍會有戒心。至於歐央行的貨幣政策取向如何，待本周四議息會便自有分曉。料歐元較大支持於

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
今日
澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
英鎊1.25至 1.28徘徊
今日
英鎊1.25至 1.28徘徊
日圓149至152上落
今日
日圓149至152上落
澳元上升目標67美仙
今日
澳元上升目標67美仙
紐元目標維持63美仙
今日
紐元目標維持63美仙

你可能感興趣

澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
今日 01:00
澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
英鎊1.25至 1.28徘徊
今日 01:00
英鎊1.25至 1.28徘徊
日圓149至152上落
今日 01:00
日圓149至152上落

最新專欄文章

澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
今日
澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌
加元1.36有一定支持
今日
加元1.36有一定支持
紐元目標維持63美仙
今日
紐元目標維持63美仙
澳元上升目標67美仙
今日
澳元上升目標67美仙
日圓149至152上落
今日
日圓149至152上落
經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策

上一篇文章

英鎊1.25至 1.28徘徊

下一篇文章

地產股揀信置 攻守兼備