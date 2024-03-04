歐元1.07有較大支持

歐元區2月年通脹率，表面數字又或核心數字雖分別降至2.6%及3.1%，惟核心通脹率仍處3%之上，料歐央行對短期減息仍會有戒心。至於歐央行的貨幣政策取向如何，待本周四議息會便自有分曉。料歐元較大支持於

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