歐元1.07有較大支持 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 歐元區2月年通脹率，表面數字又或核心數字雖分別降至2.6%及3.1%，惟核心通脹率仍處3%之上，料歐央行對短期減息仍會有戒心。至於歐央行的貨幣政策取向如何，待本周四議息會便自有分曉。料歐元較大支持於 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 01:00 日圓149至152上落 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策