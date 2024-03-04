英鎊1.25至 1.28徘徊

本周三英國將公布財政預算案。面對經濟已見技術衰退，加上要為11月可能發生的大選作準備，市場關注財長候俊偉會否作出過度減稅，並嚴重削弱英國財政，使英國重蹈前首相卓慧思宣布「迷你預算」大幅減稅後對英國金融

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