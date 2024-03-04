英鎊1.25至 1.28徘徊 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 本周三英國將公布財政預算案。面對經濟已見技術衰退，加上要為11月可能發生的大選作準備，市場關注財長候俊偉會否作出過度減稅，並嚴重削弱英國財政，使英國重蹈前首相卓慧思宣布「迷你預算」大幅減稅後對英國金融 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 日圓149至152上落 今日 01:00 日圓149至152上落 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策