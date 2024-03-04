日圓149至152上落

日央行今年有否機會加息，重點還看日本企業3月份薪酬加幅是否夠大，從而有引發次輪通脹風險，對此於本月將會有答案。至於聯儲局，到3月21日議息會，屆時大家將更能掌握到美國減息時間表及幅度。現階段料日圓暫於

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