日圓149至152上落 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 日央行今年有否機會加息，重點還看日本企業3月份薪酬加幅是否夠大，從而有引發次輪通脹風險，對此於本月將會有答案。至於聯儲局，到3月21日議息會，屆時大家將更能掌握到美國減息時間表及幅度。現階段料日圓暫於 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策