澳元上升目標67美仙 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 澳洲1月失業率攀至4.1%的兩年高位，1月年通脹率亦連續兩月維持於3.4%的兩年低水平。這一切令市場擔心澳央行在貨幣政策的取態上會轉鴿。但要澳央行短期減息是有困難。當地薪酬年增幅達4.2%，是近過去 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策