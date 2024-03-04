澳元上升目標67美仙

澳洲1月失業率攀至4.1%的兩年高位，1月年通脹率亦連續兩月維持於3.4%的兩年低水平。這一切令市場擔心澳央行在貨幣政策的取態上會轉鴿。但要澳央行短期減息是有困難。當地薪酬年增幅達4.2%，是近過去

...