紐元目標維持63美仙

於上周議息會，紐央行暗示了加息周期見頂意向，這與其過去傾向加息的取態明顯有別，解釋了議息會後紐元出現急跌原因。或許紐央行不再加息，但料減息卻遙遙無期，且其5.5%息率更是七大貨幣中其中最高，加上基礎因

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