紐元目標維持63美仙 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 於上周議息會，紐央行暗示了加息周期見頂意向，這與其過去傾向加息的取態明顯有別，解釋了議息會後紐元出現急跌原因。或許紐央行不再加息，但料減息卻遙遙無期，且其5.5%息率更是七大貨幣中其中最高，加上基礎因 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策