加元1.36有一定支持 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 加拿大通脹雖回落得較快但仍處2.9%。至於其去年第四季經濟亦非弱，仍有1%增長，較加央行估計的零增長優勝。本周三議息會，料加央行不會急於定下減息時間表。反觀加元，自去年12月底約於1.32兌1美元高位 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 你可能感興趣 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 01:00 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 最新專欄文章 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 今日 澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策