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加元1.36有一定支持

財金專欄 2024/03/04

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加拿大通脹雖回落得較快但仍處2.9%。至於其去年第四季經濟亦非弱，仍有1%增長，較加央行估計的零增長優勝。本周三議息會，料加央行不會急於定下減息時間表。反觀加元，自去年12月底約於1.32兌1美元高位

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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