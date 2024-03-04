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澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌

財金專欄 2024/03/04

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澳紐經濟基礎因素良好，加息周期或許見頂，料距離減息日子仍遠，惟上周澳紐元跌幅較明顯。

過去一周，一綫貨幣如歐元、日圓及英鎊等變化不大，所以焦點反而落在澳紐元這兩貨幣身上。上周所見，澳紐元跌幅相較明顯。當

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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