澳紐未到減息時 滙價偏要搶跌 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 澳紐經濟基礎因素良好，加息周期或許見頂，料距離減息日子仍遠，惟上周澳紐元跌幅較明顯。 過去一周，一綫貨幣如歐元、日圓及英鎊等變化不大，所以焦點反而落在澳紐元這兩貨幣身上。上周所見，澳紐元跌幅相較明顯。當 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.07有較大支持 今日 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 歐元1.07有較大支持 今日 01:00 歐元1.07有較大支持 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至 1.28徘徊 日圓149至152上落 今日 01:00 日圓149至152上落 最新專欄文章 加元1.36有一定支持 今日 加元1.36有一定支持 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元上升目標67美仙 今日 澳元上升目標67美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.25至 1.28徘徊 今日 英鎊1.25至 1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙 貨幣政策