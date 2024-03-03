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倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料

國際 22:52 2024/03/03

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本港樓市疲弱是不爭事實，2023年交投跌得不算多，按年僅跌2.7%至5.8萬宗，但由於樓價跌，總成交額大跌13.8%至4779億港元，政府遂撤辣穩樓市。事實上，在樓市低迷時減印花稅，是國際慣例，英國亦曾在疫情期間推出印花稅假期，成功令氣氛回復熾熱。

蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地

新冠疫情時期的英國首相是約翰遜（Boris Johnson），他在2020年3月感染新冠肺炎，病情相當嚴重，似乎令當時的英國政府意識到疫情的嚴重性，同日英國推出嚴厲的封城措施，由於外出不便，樓市極為淡靜，成交冰封，政府於是推出逆周期措施，豁免樓市印花稅。

當時的財相辛偉誠（Rishi Sunak）將免收印花稅的物業價格上限，由12.5萬英鎊（約134萬港元）增至50萬英鎊（約538萬港元），取得立竿見影效果。

疫前的2019年，英格蘭價值4萬英鎊（約39.6萬港元）以上物業平均每月成交約8萬宗，而封城後的4月，成交急跌60%，印花稅假期7月生效後，交投持續上揚，到了2020年12月，交投量升至將近11萬，較2019年水平高約3成......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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