港區政協力爭惠港政策 多少可成真？

全國人大政協兩會在北京召開前夕，港澳辦主任夏寶龍昨晚到港澳全國政協委員們下榻的酒店，與他們會面。夏主任早前離港時，表明中央更多惠港政策將陸續有來。且看今次港區的人大政協力爭的惠港政策，有多少可成真？

夏

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