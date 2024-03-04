港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 全國人大政協兩會在北京召開前夕，港澳辦主任夏寶龍昨晚到港澳全國政協委員們下榻的酒店，與他們會面。夏主任早前離港時，表明中央更多惠港政策將陸續有來。且看今次港區的人大政協力爭的惠港政策，有多少可成真？ 夏 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 2024/03/01 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 有政戲 - 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 2024/02/29 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 有政戲 - 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 2024/02/28 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 有政戲 - 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 2024/02/27 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 有政戲 - 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 2024/02/26 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 香港 北京 大灣區 李家超 民建聯 工聯會 人大政協兩會 自由行 夏寶龍 自由黨