英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？ 財金專欄 2024/03/04 分享： 分享： 本港樓市疲弱是不爭事實，2023年交投跌得不算多，按年僅跌2.7%至5.8萬宗，但由於樓價跌，總成交額大跌13.8%至4,779億港元，政府遂於今年撤辣穩樓市。事實上，在樓市低迷時減印花稅是「國際慣例 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 今日 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 2024/03/03 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 2024/03/01 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 國金札記 - 特官司上訴最高法院 反助避支持度重傷？ 2024/03/01 特官司上訴最高法院 反助避支持度重傷？ 國金札記 - 「Level 2」自駕難突圍 蘋果造車胎死腹中 2024/02/29 「Level 2」自駕難突圍 蘋果造車胎死腹中 疫情 通脹 加息 英國 樓價 財政預算案 約翰遜 英格蘭 辛偉誠 首次置業