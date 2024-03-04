英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？

本港樓市疲弱是不爭事實，2023年交投跌得不算多，按年僅跌2.7%至5.8萬宗，但由於樓價跌，總成交額大跌13.8%至4,779億港元，政府遂於今年撤辣穩樓市。事實上，在樓市低迷時減印花稅是「國際慣例

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