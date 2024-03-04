港股估值偏低 引發企業回購潮

港股2023年回購金額創歷史新高，預期持續至今。這意味着在3月份的業績公布高峰期，A股和港股上市企業信心持續有所改善，有助提振市場情緒。

對於尋求衡量香港藍籌股表現，捕捉潛市場重估及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數理想選擇。

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2023年，港股市場（以恒生綜合指數為代表）按年同比下跌13.8%，而港股回購金額創歷史新高，達1,260億元（圖一），按年同比上升20.1%，主要是由於估值偏低引發企業回購股票支持股價，同時也預期其股價可獲重估。

根據彭博數據，港股12個月預測市盈率為9.6倍，比5年平均值9.7倍低1個標準差。2024年初至2月23日（盡管不足一季），港股回購金額已達297.6億元，比12個季度的平均水平高出32.8%。我們認為，2023年第四季度出現的股票回購勢頭持續至2024年至今。值得留意的是，這意味着在2023財年業績發布之前（大部分集中於2月下旬或3月），上市企業信心持續有所改善。這將有助於提振市場情緒，並吸引專注於長期基本面的投資者......更多內容，訂戶請登入。

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