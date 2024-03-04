復星財富李曉翀：AI概念發功 市場追捧戴爾科技

上周最令市場驚喜的無疑是戴爾科技（美：DELL），筆者的感覺是不是超微電腦2.0，市場追捧亦有理，業績好，派息增，還有什麼可以挑剔？對得起股東，最重要是投資者看得更長遠，市場願意用2026財年（即2025自然年）去估值。

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戴爾科技上周五收市大漲31%，炒作的因素就是財報因為AI服務器需求增加而改善，這是重估戴爾科技估值的重要因素，筆者稱為戴爾科技身上的AI因子。

AI服務器需求增



整體來說，2023年第四季戴爾旗下的基礎設施解決方案集團在這個季度取得了93億美元的營業額，雖然按年下降了6%，但按季增長達到了10%。 在伺服器和網路收入方面，其中49億美元的收入是由人工智慧優化伺服器所推動的，這充分顯示了公司在人工智慧領域的強大實力和市場份額。



值得關注的是，除了AI服務器需求大之外，傳統服務器見底回升的持續性亦從業績中體現，傳統服務器按年重回正增長，按季連續第三個季度正增長，公司認為AI硬體及軟體市場2023至2027年的復合增長率能夠達到20%。



期內AI服務器收入達8億美元，佔整體服務器業務收入16.3%，關鍵是未完成訂單按季翻倍至29億美元，而且該公司正在部署H100/H200等新產品，較為可惜的是H100出貨等待時間在延長，無他，市場對英偉達的GPU仍是供不應求，疊加AMD的第二供應源，仍未滿足。



對於PC市場的觀點，戴爾科技這次明確短期仍是疲軟，但從2024年下半年開始逐漸復甦，更中期的誘因在於2025年Win10停止更新，屆時的PC換機潮或對這間全球Top3的電腦龍頭公司來說有更大的收入提升空間。

整體估值未算貴

此外，數據存儲業務也貢獻了45億美元的收入，進一步證明瞭戴爾在數據存儲領域的領先地位。 戴爾科技首席運營官克拉克在業績報告中表示，我們剛剛開始觸及眼前的AI機遇，相信憑藉廣泛的產品群組，戴爾能夠以獨到的優勢説明客戶構建滿足性能、成本和安全需求的生成式AI解決方案。



週末執筆之時，按彭博最新預測，2026財年的市盈率少於15倍，而收入增長方面有12%，筆者認為有市場提升的空間，整體估值亦未到非常貴的水平，但因為短期傳統PC市場拖累收入增長而帶來的下跌機會或是值得留意的好時機。

（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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