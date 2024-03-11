摩根士丹利：港電訊股今年前景各異 香港電訊憑3優勢成首選（持續更新）

收息股2024年受惠美國減息憧憬，美國經濟數據參差，加上聯儲局主席鮑威爾日前暗示，距離對減息有信心不遠，令6月開始減息的機會愈來愈高，惟市場該局在7月作進一步減息的看法信心不大（點擊圖片放大）。在2024年開始減息，惟減息幅度或遜預期下，不同收息股在2024年的吸引力各異，而瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商有何最新看法？

專訪星級名家曾淵滄 授收息心法【下一頁】

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

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3月11日：

【01：00】熱門收息藍籌股中國移動 （00941） 業務穩中有增長（點擊圖片放大），為現時波動市下的尚佳防守股，加上美國有望在2024年6月開始減息，令這類收息股的吸引力回升。事實上，中移動不論相對券商平均目標價或是估值紀錄（點擊圖片放大），均不乏上升空間。

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更多關於中移動的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

3月10日：

【15：00】香港電訊股為港人熱門收息股之一，而摩根士丹利日前發表關該行業的研究報告指，在波動的行業競爭環境中，電訊商的增長韌性更顯珍貴，預期在市場競爭壓力持續的情況下，本地電訊股表現或出現差異，並影響其今年增長及投資前景，建議重點關注龍頭企業，當中較看好香港電訊 （06823） ，維持其「增持」的投資評級，以及目標價10.5元不變。

摩根士丹利表示，在高端市場中，香港電訊憑藉用戶忠誠度、網絡質量及品牌知名度，鞏固市場地位穩固，並實現穩定增長，預期該公司今年將繼續跑贏數碼通 （00315） 及和記電訊香港 （00215） 。摩根士丹利給予數碼通及和電香港投資評級均為「持平」，並維持數碼通目標價4.5元，惟將和電香港目標價由1.2元下調至1.1元。

至於香港寬頻 （01310） ，摩根士丹利對其提價效率持較保守看法，同時關注其客戶潛在流失情況，雖然維持其投資評級為「持平」，但是將其目標價由3.5元下調至3.3元。

摩根士丹利現時的行業選股次序，依次為：

香港電訊、電訊盈科、數碼通、和電香港及香港寬頻。

3月9日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」比較3隻藍籌中資電訊股 估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股之一的九龍倉置業 （01997） ，分析詳見：【下一頁】

3月8日：

【20：00】熱門藍籌收息股港鐵 （00066） 昨日收市後公布2023年全年業績後，市場普遍預期，港鐵客運及租賃業務有望持續復甦，惟在香港住宅市場利好、利淡因素夾擊下，對港鐵售樓入帳前景的看法較分歧。

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由港鐵公布業績後，至本文截稿前止，6間給予港鐵最新目標價的券商之中，有3間券商下調（點擊圖片放大），僅1間券商上調，最新目標價平均值約29.65元，較港鐵今日收市價25.2元高出約17.7%。至於高盛及花旗對港鐵的前景展望，分別詳見本文今日【18：00】及【13：00】報道。

【18：00】高盛就港鐵 （00066） 公布2023年全年業績發表研究報告指，港鐵雖受海外業務拖累，去年核心淨利潤按年降36%至74億元，但是大致符合該行及市場預期，並將港鐵目標價由32.3元輕微上調至32.7元，維持其「買入」的投資評級。

高盛續指出，展望未來，盡管入境旅客恢復情況不穩定，但港鐵預計未來幾個月將持續改善......

【13：00】熱門藍籌收息股港鐵 （00066） 昨日收市後公布，2023年全年純利按年跌20.8%至77.8億元，每股末期息維持0.89元不變。花旗就此發表最新研究報告指，雖然對港府全面撤辣感到驚喜，但是鑒於目前息口水平及買家缺乏信心，仍然認為短期內香港住宅需求依然受到抑制，並認為憧憬發展商對港鐵項目入標意欲將改善是為時過早，維持港鐵的投資評級為「沽售」。

至於港鐵表示今年內將重新推出東涌東站第一期項目作招標，惟花旗估計，港鐵從該項目中所獲取的經濟效益可能大大低於預期，更將港鐵目標價由......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國旺旺 （00151） ，分析詳見：【下一頁】

3月7日：

【19：00】屬熱門收息股之一的中國電信 （00728） ，在3月4日收市後發表2023年全年業績快報，大致未有令市場失望，至今有5間券商給予中電信最新目標價及投資評級，平均值達4.96元，較中電信今日收市價4.06元高出約22.2%。

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【17：15】高盛最新發表的研究報告指，在中國經濟放緩的背景下，投資者對本地企業長期增長前景及投資回報仍抱有懷疑，因此選股時會更關注資產負債表具實力的企業，而非大量擴張性資本支出的股份，並同時會看重企業派息的能力。

高盛在綜合樓價及租賃市場前景，還有銷售及息口走勢等預測，並計及估值潛在進一步下調後的壓力測試結果顯示，新世界 （00017） 、嘉里建設 （00683） 、置地及希慎興業 （00014） 等，由於在盈利、自由現金流及資產負債表上面對一定壓力，因此預期未來股息派發風險亦更大。

不過，高盛續指出......

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更多關於3月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【領展】【華潤電力】【中石油】【內險股】

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