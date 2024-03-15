高盛：友邦2市場撑NBV增長強勢可延至2024年（持續更新）

收息股2024年受惠美國減息憧憬，美國經濟數據參差，加上聯儲局主席鮑威爾日前暗示，距離對減息有信心不遠，令6月開始減息的機會愈來愈高，惟市場該局在7月作進一步減息的看法信心不大（點擊圖片放大）。在2024年開始減息，惟減息幅度或遜預期下，不同收息股在2024年的吸引力各異，而瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商有何最新看法？

專訪星級名家曾淵滄 授收息心法【下一頁】

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

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3月15日：

【13：00】高盛就友邦保險 （01299） 去年全年業績發表最新報告表示，看好友邦於2024年可保持強勁增長勢頭，而將其目標價由97元輕微上調至98元，並維持其「買入」的投資評級，以及續列「確信買入名單」。

高盛指，友邦去年新業務價值（NBV）增長強勁，主要受香港、泰國和中國內地市場業務帶動，而友邦在業績簡報會上提到，內地和香港的銷售動能在2024年仍然強勁。高盛認為，這些補充資料可證明內地市場的利潤率在2023年上半年已觸底，並將在2024年持續改善。

高盛續指出，友邦的香港市場，從內地訪客（MCV）的銷售中，產生......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國中鐵 （00390） ，分析詳見：【下一頁】

3月14日：

【16：15】友邦保險 （01299） 今早開市前公布截至去年底止全年業績，大致符合市場預期，而摩根士丹利就此發表報告指，友邦去年業績堅韌，新業務價值（NBV）增長強勁，維持其「增持」的投資評級，以及目標價95元不變。

該報告續指出，按固定滙率計算，友邦去年NBV按年增33%，較該行及市場預期高出介乎1至2個百分點；每股經營盈利（Operating EPS）和每股內含價值（EVPS）均按年增2%，亦符合該行及市場預期；每股末期息派119.1港仙，以全年計，派息比率輕微提高1個百分點至38%，全年派息也按年增5%，則略勝預期。

摩根士丹利表示......

【12：45】中資收息股的每股派息提升能力，與中國經濟前景關係密切，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津對中國相關股票的最新看法，分析詳見：【下一頁】

【11：45】屬港人熱門收息股的長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） ，獲瑞銀發表最新研究報告指，兩者的海外業務在未來5年迎來上升周期，此預測的原因是基於氣候變遷下的公用事業基礎設施升級，以及公用事業公司在財務狀況疲弱下會促使監管機構提高回報率。

瑞銀認為......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股洛陽鉬業 （03993） ，分析詳見：【下一頁】

3月13日：

【18：00】原屬熱門收息股的內險股，過去一段時間同時受到新冠疫情及內房債務危機衝擊，而摩根大通就內險板塊發表的最新報告認為，隨着合約服務利潤（Contractual Service Margin，即合約簽訂時的初始獲利）可於2024年底重新增長，預期2024年淨利潤有約21%增長，並預計行業將迎來反彈。

摩通續指出，目前市場對於內險股的三大關注點，包括......

延伸閱讀：【誰賣最多？】2024年最新房企銷售排行榜出爐

【15：15】中資收息股的每股派息提升能力，與中國經濟前景關係密切，資產管理公司景順對中國經濟及股市前景的最新看法，分析詳見：【下一頁】

【13：15】屬港人熱門收息股之一的九龍倉集團 （00004） 昨年中午公布截至去年12月底止全年業績可虧轉盈賺9.45億元，惟高盛卻維持其投資評級為 「沽售」，以及目標價為26元不變，並預期其股價將跑輸同業。

高盛表示，雖然九倉集團去年業績轉虧為盈，符合預期，但其核心淨利潤按年跌7%至約56億元，主要因香港和中國內地的發展物業入帳減少，以及集裝箱碼頭業務疲弱所致。至於九倉集團的中國投資物業方面，高盛指其收入相對穩定，按年下跌6%。

高盛續指出，九倉集團的淨負債率從2023年中的10.1%，進一步降至2023年底的5.3%；而2023年全年派息共0.4元，與2022財年水平相同，顯示公司維持約30%的核心淨利潤派息政策。

不過，高盛報告提及，九倉集團管理層對公司業務前景維持謹慎......

延伸閱讀：普徠仕：日央行4月幣策前瞻

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股中興通訊 （00763） ，分析詳見：【下一頁】

3月12日：

【22：45】通脹及利率前景影響收息股的吸引力，芝加哥商品交易所對通脹前景的最新看法，分析詳見：【下一頁】

【18：30】九龍倉集團 （00004） 今年中午公布截至去年12月底止全年營業額按年升4.9%至189.5億元，並虧轉盈賺9.45億元，而摩根士丹利就此發表評級報告指，九倉集團去年基礎盈利達36億元，受惠物業減值撥備降至約19億元（2022年物業減值撥備達57億元），惟維持其目標價為19元，以及投資評級「減持」不變。

摩根士丹利指，去年下半年內地租務業務EBIT按年升4%；發展物業方面......

【17：30】業務集中在大中華地區、熱門收息股之一的藍籌保險股友邦 （01299） 將於本周四公布截至去年底止全年業績，而中金日前就此發表報告預計，友邦2023年新業務價值（NBV）按年升30.8%至40.4億美元，並估計友邦香港NBV按年升94%，而由於通關初期存在需求集中釋放的影響，隨着時間推移內地客赴港購買保險的金額有所降低，友邦香港內地客業務的增長趨勢同步放緩。

不過，中金補充，於2024年首季後內地客業務的基數將顯著增高，但考慮到當前香港保險對於內地遊客的較高吸引力，預計未來內地客業務仍將為友邦香港提供穩定的增長動能。中金仍預計......

【13：15】美國通脹以至息率走向，影響收息股的吸引力，而英國逾100年歷史的資產管理公司施羅德對通脹及利率最新展望，詳見：【下一頁】

【12：15】中資電訊股為現時波動市下，未來盈利及股息能見度較高的收息股，而富瑞近日就此板塊發表的報告指，市場關注三大中資電訊即將公布的派息及股票回購政策，認為三大電訊股都是屬低於1倍的市盈增長率（PEG）和有吸引力的股息收益率，而偏好順序保持不變，首選中國移動 （00941） ，之後是中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 。

富瑞認為，由2023年初步業績顯示，中國電信第四季度收入和淨利潤分別按年增長約8%和10%，略低於市場預期。而中國聯通第四季度服務收入和淨利潤分別按年增長約4%和37%，服務收入符合預期，惟淨利潤未達到該行預期。

至於每股派息政策方面，富瑞報告指......

【11：15】中資石油股為股價較波動的高息股，而國際評級機構惠譽就此行業最新狀況發表報告指，受高基數和需求疲軟的影響，料今年中國國有石油公司的煉化加工量按年增速或將放緩，從而令煉化和營銷業務的利潤率受壓。

此外，由於燃油車銷量持續下滑，惠譽預計汽油需求的增長將放緩，而工業活動低迷疊加房地產下行將拖累柴油需求。至於國際航綫和長途旅行需求的增加，雖為煤油需求的增長提供支持，但是煤油在成品油總量中所佔份額較小。

出口方面，惠譽預計，隨着今年第一批出口配額發放......

【08：30】本報專欄名家曾淵滄點評熱門收息股滙豐控股 （00005） 及內銀股等，分析詳見：【下一頁】

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股海豐國際 （01308） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

3月11日：

【19：15】港府在2底宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施，而中金就此發表研究報告指，自新政策推出以來，香港樓市交易明顯回暖，引發市場關注，惟香港樓市所處環境的三個主要特點是中國經濟仍處漸進復甦期、美國尚未開啟減息周期、以及本身位於一個高庫存平台期，在三者共同作用之下，香港樓市面臨的基本壓力仍存。

中金指，就2024年而言......

【12：45】屬港人熱門藍籌收息股之一的港鐵 （00066） 在上周四收市後公布的2023年全年業績，雖大致符合市場預期，星展就此發表的研究報告，港鐵去年核心盈利符合該行預期，而其現價大約相當於每股資產淨值折讓40%，從歷史水平而言屬吸引水平，將港鐵的投資評級維持「買入」，但是卻將其目標價由36.2元下調至34.7元。

星展表示，港鐵在疫情後業務穩定復甦，交通運輸......

【06：00】本報專欄名家陳永陸點評越秀交通基建 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】熱門收息藍籌股中國移動 （00941） 業務穩中有增長（點擊圖片放大），為現時波動市下的尚佳防守股，加上美國有望在2024年6月開始減息，令這類收息股的吸引力回升。事實上，中移動不論相對券商平均目標價或是估值紀錄（點擊圖片放大），均不乏上升空間。

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更多關於中移動的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

3月10日：

【15：00】香港電訊股為港人熱門收息股之一，而摩根士丹利日前發表關該行業的研究報告指，在波動的行業競爭環境中，電訊商的增長韌性更顯珍貴，預期在市場競爭壓力持續的情況下，本地電訊股表現或出現差異，並影響其今年增長及投資前景，建議重點關注龍頭企業，當中較看好香港電訊 （06823） ，維持其「增持」的投資評級，以及目標價10.5元不變。

摩根士丹利表示，在高端市場中，香港電訊憑藉用戶忠誠度、網絡質量及品牌知名度，鞏固市場地位穩固，並實現穩定增長，預期該公司今年將繼續跑贏數碼通 （00315） 及和記電訊香港 （00215） 。摩根士丹利給予數碼通及和電香港投資評級均為「持平」，並維持數碼通目標價4.5元，惟將和電香港目標價由1.2元下調至1.1元。

至於香港寬頻 （01310） ，摩根士丹利對其提價效率持較保守看法，同時關注其客戶潛在流失情況，雖然維持其投資評級為「持平」，但是將其目標價由3.5元下調至3.3元。

摩根士丹利現時的行業選股次序，依次為：

香港電訊、電訊盈科、數碼通、和電香港及香港寬頻。

3月9日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」比較3隻藍籌中資電訊股 估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股之一的九龍倉置業 （01997） ，分析詳見：【下一頁】

3月8日：

【20：00】熱門藍籌收息股港鐵 （00066） 昨日收市後公布2023年全年業績後，市場普遍預期，港鐵客運及租賃業務有望持續復甦，惟在香港住宅市場利好、利淡因素夾擊下，對港鐵售樓入帳前景的看法較分歧。

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由港鐵公布業績後，至本文截稿前止，6間給予港鐵最新目標價的券商之中，有3間券商下調（點擊圖片放大），僅1間券商上調，最新目標價平均值約29.65元，較港鐵今日收市價25.2元高出約17.7%。至於高盛及花旗對港鐵的前景展望，分別詳見本文今日【18：00】及【13：00】報道。

【18：00】高盛就港鐵 （00066） 公布2023年全年業績發表研究報告指，港鐵雖受海外業務拖累，去年核心淨利潤按年降36%至74億元，但是大致符合該行及市場預期，並將港鐵目標價由32.3元輕微上調至32.7元，維持其「買入」的投資評級。

高盛續指出，展望未來，盡管入境旅客恢復情況不穩定，但港鐵預計未來幾個月將持續改善......

【13：00】熱門藍籌收息股港鐵 （00066） 昨日收市後公布，2023年全年純利按年跌20.8%至77.8億元，每股末期息維持0.89元不變。花旗就此發表最新研究報告指，雖然對港府全面撤辣感到驚喜，但是鑒於目前息口水平及買家缺乏信心，仍然認為短期內香港住宅需求依然受到抑制，並認為憧憬發展商對港鐵項目入標意欲將改善是為時過早，維持港鐵的投資評級為「沽售」。

至於港鐵表示今年內將重新推出東涌東站第一期項目作招標，惟花旗估計，港鐵從該項目中所獲取的經濟效益可能大大低於預期，更將港鐵目標價由......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國旺旺 （00151） ，分析詳見：【下一頁】

3月7日：

【19：00】屬熱門收息股之一的中國電信 （00728） ，在3月4日收市後發表2023年全年業績快報，大致未有令市場失望，至今有5間券商給予中電信最新目標價及投資評級，平均值達4.96元，較中電信今日收市價4.06元高出約22.2%。

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【17：15】高盛最新發表的研究報告指，在中國經濟放緩的背景下，投資者對本地企業長期增長前景及投資回報仍抱有懷疑，因此選股時會更關注資產負債表具實力的企業，而非大量擴張性資本支出的股份，並同時會看重企業派息的能力。

高盛在綜合樓價及租賃市場前景，還有銷售及息口走勢等預測，並計及估值潛在進一步下調後的壓力測試結果顯示，新世界 （00017） 、嘉里建設 （00683） 、置地及希慎興業 （00014） 等，由於在盈利、自由現金流及資產負債表上面對一定壓力，因此預期未來股息派發風險亦更大。

不過，高盛續指出......

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更多關於3月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【領展】【華潤電力】【中石油】【內險股】

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