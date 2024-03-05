全面撤辣後 收租新向

港府對樓市「全面撤辣」，冀刺激樓市，其後，有消息傳出本地地產代理高層以790萬元迅速入市，購土瓜灣一低層兩房單位，實用面積為510平方呎，以月租2萬元計算，回報約3厘，在息口趨跌的角度，這會是投資理財的新範例嗎？

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這位地產代理高層的解釋是，他預期銀行定期存款利率有機會回落，與其將資金存放在銀行，不如投放在物業市場。相信不少投資者都跟這位買家一樣，正在尋找增值資產的途徑。只是增值工具的資金門檻、回報，其實有更多更佳之選。

如果在「全面撤辣」政策實施之前，以公司名義購入這個物業，買家需要支付樓價15%的稅款，約為118.5萬元。相比之下，現在只需支付樓價3%的印花稅，省下了94.5萬元。這筆省下的稅款實際足以在美國買入一所獨立屋出租，兼且全額支付。

低門檻 高回報的收租之選

除了在香港投資物業以獲取3%的回報之外，以790萬港元還有其他選擇。例如，在2022年，藝人林盛斌（Bob）以80萬港元在美國全額支付買入了他的第一個海外物業。這個物業是一所具有前後花園和車房的獨立屋，佔地約2,000呎，並連同租約和裝修一起出售。他即買即收租，即時產生被動收入，而且不需要支付印花稅或外國人置業的稅款。80萬元已包括了佣金、稅務等雜費。這項投資每月為Bob帶來約8,000港元的被動收入，年回報率接近12%！

這間物業位於美國發展潛力最大的的城市，被譽為美國中西部矽谷的俄亥俄州。當地的經濟發展迅速，康樂、民生及基建設施一應俱全，物業空置率只有0.8%，證明市場對物業需要強大，租務市場極具前景。最近3年的樓價升幅高達33%，在當地投資物業可坐享樓價高速增長的優勢。租金收益更最少可達8%至9%，比起投資香港物業，要投入高額資金，才能賺取3%的回報更為吸引。

對於手上持有現金的香港投資者來說，與其將所有資金投放在香港的物業市場，不如考慮將部分資金分散到其他海外市場，除了分散風險外，更可賺取更高的回報。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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