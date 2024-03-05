政策以舊換新 海爾智家買入 財金專欄 2024/03/05 分享： 分享： 海爾智家（06690）2024年將完成收購開利商用製冷業務，加上中央推動家電以舊換新，未來盈利繼續增長應無懸念。 海爾智家為全球大家電和智慧家庭解決方案的領導者，實現多品牌、跨產品、跨區域的全球化布局， ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版） 2024/03/04 【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版） 中字股實力談 - 港股中長綫 最高看二萬 2024/03/02 港股中長綫 最高看二萬 中字股實力談 - 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 2024/03/01 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 中字股實力談 - 盈利復增長 福萊特抵買 2024/03/01 盈利復增長 福萊特抵買 中字股實力談 - 【3月展望】港股長綫轉勢？（第四版） 2024/02/29 【3月展望】港股長綫轉勢？（第四版） 家電 回購 每股盈利 市盈率 海爾智家（06690） 人民幣 板塊 美元