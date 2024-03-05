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政策以舊換新 海爾智家買入

財金專欄 2024/03/05

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海爾智家（06690）2024年將完成收購開利商用製冷業務，加上中央推動家電以舊換新，未來盈利繼續增長應無懸念。

海爾智家為全球大家電和智慧家庭解決方案的領導者，實現多品牌、跨產品、跨區域的全球化布局，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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