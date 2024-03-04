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英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行

國際 23:17 2024/03/04

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英國周三（6日）將發表春季財政預算案，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）聲言不會讓英國經濟承擔風險，務求降低外界對預算案減稅措施的期望。然而，保守黨政府民望低迷，就算財政狀況如何緊絀，亦不得不推出惠民措施以提升支持度，故適當地「派糖」事在必行。

對於坊間要求再次推出「印花稅假期」，即寬免特定樓價以下置業印花稅（2019年推出時上限為50萬英鎊）的高漲呼聲，本欄昨日「倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料」已提及目前情況與疫情時不同，英國樓價幾年間累積逾2成升幅，加上按揭利率太高，以及高通脹問題仍然帶來困擾，造成很多人供不起而非買不起的困局。

「印花稅假期」再出的作用有限，難怪侯俊偉打算變招，據報會以1%首期協助首次置業買家入市，針對最需要幫忙上車的年輕選民。

雖然在英國人負擔能力無明確改善情況下，99%按揭擔保這招對樓市的提振，難望重現疫情時的效果，但站在政治角度，卻是本小利大的「德政」，應可搶得不少分數。這遑論相關政策風險太大的長遠後遺症，未來數年將是工黨等潛在上台政黨面對的難題......更多內容，訂戶請登入。

 

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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