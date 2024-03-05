夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 財金專欄 2024/03/05 分享： 分享： 財政預算案公布前夕，南下考察的港澳辦主任夏寶龍特別會見了財爺陳茂波等財金司局長，相信是了解預算案的思路。前天，夏主任在京會見港區政協時就大讚預算案，更直言「赤字不算甚麼」。 陳茂波也針對前財爺曾俊華對預 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 2024/03/04 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 有政戲 - 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 2024/03/01 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 有政戲 - 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 2024/02/29 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 有政戲 - 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 2024/02/28 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 有政戲 - 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 2024/02/27 樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 政治 夏寶龍 財政預算案 陳茂波 曾俊華 經濟 香港 金融 樓價 債券