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夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華

財金專欄 2024/03/05

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財政預算案公布前夕，南下考察的港澳辦主任夏寶龍特別會見了財爺陳茂波等財金司局長，相信是了解預算案的思路。前天，夏主任在京會見港區政協時就大讚預算案，更直言「赤字不算甚麼」。

陳茂波也針對前財爺曾俊華對預

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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