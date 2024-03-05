英保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 財金專欄 2024/03/05 分享： 分享： 英國周三（6日）將發表春季財政預算案，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）聲言不會讓英國經濟承擔風險，務求降低外界對預算案減稅措施的期望。然而，保守黨政府民望低迷，就算財政狀況如何緊絀，亦不得不推出惠 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 2024/03/04 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 2024/03/04 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 國金札記 - 英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？ 2024/03/04 英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？ 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 2024/03/04 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 2024/03/01 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 通脹 英國 樓價 GDP 英鎊 國債 財政預算案 辛偉誠 侯俊偉 英國保守黨