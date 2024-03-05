  • 23°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英保守黨最後一擊 「派糖」事在必行

財金專欄 2024/03/05

分享：

分享：

英國周三（6日）將發表春季財政預算案，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）聲言不會讓英國經濟承擔風險，務求降低外界對預算案減稅措施的期望。然而，保守黨政府民望低迷，就算財政狀況如何緊絀，亦不得不推出惠

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行
2024/03/04
英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行
倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料
2024/03/04
倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料
國金札記 - 英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？
2024/03/04
英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？
特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？
2024/03/04
特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？
蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地
2024/03/01
蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地
通脹 英國 樓價 GDP 英鎊 國債 財政預算案 辛偉誠 侯俊偉 英國保守黨

上一篇文章

亞洲財富滙香江 管理增值傳後世

下一篇文章

北京兩會 一基調三關注